Sağlık turizmi pandemide de devam etti! Yurt dışından zayıflamak için geldiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede bir çok Avrupa ülkesinin sağlık sistemi çökerken, Türkiye koronavirüsle son derece başarılı mücadele yürüttü.

9 aylık süreçte pandemiye rağmen Türkiye'ye yurtdışından tedavi olmak için çok sayıda hasta geldi. Hastaların Türkiye'deki sağlık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşamaması ve herkesin tedavi almasından ötürü yurtdışında Türkiye'nin büyük prestij kazandığını belirten Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op Dr. Hüseyin Kapu, "Tıpkı pandemi öncesindeki gibi her ay yurtdışından hastalarımız gelmeye devam etti. Daha çok obezite ve mide balonu ameliyatı için başvurular oldu. Hastalarımız Türk sağlık sisteminin pandemi sürecinde çok başarılı olduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını ve bu nedenle ülkemizi tercih ettiklerini söylüyorlar. Pandemi sürecinde yurt dışından gelen 91 hasta ile Türkiye'den 167 hasta ameliyat oldu" dedi.





Yurtdışından gelen hastaların tıpkı pandemi öncesindeki yoğunlukta kendilerine başvurduğunu belirten Kapu, hastaların Türk sağlık sistemine güvendiğini belirtti. Özellikle Almanya ve İngiltere'den çok fazla hasta geldiğini vurgulayan Op Dr. Hüseyin Kapu, "Bizimle iletişim kurup gelmek isteyen hastalar, pandemide Türk sağlık sisteminde her hangi bir sorun yaşanmamasından ötürü tercih ettiklerini özellikle vurguluyorlar. Gurbetçilerimiz de tedavi olmak için soluğu Türk kliniklerinde alıyorlar. Bu da biz Türk hekimler için çok büyük gurur. Mart'tan bu yana Türkiye'den 167 hastamıza ameliyat yaptık. Yurt dışından ise 91 hasta geldi ve ameliyat oldu" dedi.

PANDEMİDE KİLOLAR ARTTI

Pandemi döneminde evde geçirilen vakit yüzünden tüm dünyada kilo problemlerinin de ortaya çıktığını anlatan Hüseyin Kapu, ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemler için başvuran hastalarda çok ciddi artış olduğunu belirtti. Tüp mide ameliyatı ve mide balonu operasyonlarının sıklıkla yapıldığını söyleyen Kapu, hastaların evde geçirilen bu kısır dönemi ameliyatla değerlendirmek istediğini vurguladı. Vücut kitle indeksine bağlı olarak ameliyatlı veya ameliyatsız yöntemler uyguladıklarını anlatan Hüseyin Kapu, "Pandemide evde otururken kilo alanlar mide balonunu tercih ediyor. Yurt dışından gelen hastalarımız ise obez sınıfına giren hastalarımız. Bu hastalarımıza yan hastalıklarına bakarak tüp mide, gastrit by-pass gibi yöntemlerle zayıflama ameliyatları gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Neslihan Konanç/SABAH