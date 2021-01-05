Son dakika haberi: Ülke genelinde en iyi iller arasına girdi! Van’ın koronavirüs risk haritası bu kez maviye döndü





"700 KİŞİ KARANTİNAYI İHLAL ETTİ"

Şu ana kadar karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkarak tespit edilen 700 kişiyi yurda aldıklarını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev imkanı olmayan veya evi uygun olmayanları da yurtlarda tutuyoruz. Yurtlarda kendilerine yardımcı oluyoruz. Hem kamu kurumlarının girişlerinde HES kodu uygulaması yapılmakta hem de filyasyon çalışmaları sonucunda izole edilen kişilerin çarşıda, şehirler arası, ilçeler arası yolculukta ilimizdeki 9 sabit noktada 24 saat esasına göre taramadan geçirilmektedir. Burada da maalesef zaman zaman vatandaşlarımızın tedbirlere uymayıp dışarı çıktığı, seyahat ettiğine de rastlıyoruz. Bugüne kadar da yaklaşık 700 civarında kişiyi böyle tespit edip yurtlara aldık."