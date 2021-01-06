Son dakika: Bu uyarıya dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı çağrısı' açıklaması geldi

Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir uyarı geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin. Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz" denildi.