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Haberler: ’daki virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

haberi... Tüm dünyada Covid-19 hızla artarken, 2020 yılının son aylarında aşı gelişmeleri ön plana çıktı. 'den gelen haberleri endişelere neden olurken, son gelen kökenli haberleri daha büyük bir endişe yaratarak pandemide üçüncü dalga beklentilerini artırdı. Milyonlar bu taraftan gelen son dakika haberlerine kilitlenirken, Güney Afrika'daki bilim adamları "501Y.V2" adı verilen Covid-19 mutasyonun aşıların etkisini azaltabileceğini açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:31 Son Güncelleme: 7.1.2021 11:39 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

haberler… 'daki bilim adamları, ülke çapında yayılan ve "501Y.V2" adı verilen yeni Covid-19 mutasyonunun piyasaya sürülen mevcut aşılara karşı daha dirençli olabileceği açıkladı.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"GÜNEY AFRİKA KÖKENLİ COVİD-19 MUTASYONU DAHA DİRENÇLİ"

ve ortaklığında geliştirilen aşının 'daki denemelerini yürüten Profesör Shabir Madhi, BBC'ye konuştu. Madhi, "Güney Afrika mutasyonunun şu an için 'de ortaya çıkan B117 varyantından daha fazla endişe uyandırdığını söylememiz mümkün ve bu Güney Afrika varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğine dair makul bir endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

Bununla birlikte, Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 'da görülen Covid-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtmişti. Madhi, Güney Afrika'da hali hazırda devam eden kapsamlı testlerle kesin bir cevabın muhtemelen birkaç hafta içinde geleceğini söyledi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

İNGİLTERE'DEKİ COVİD-19 VİRÜSÜNDEN ÇOK DAHA FAZLA MUTASYONA UĞRADI

Bilim insanları daha önce 'de ortaya çıkan B117'nin 17 geçirdiğini ve genetik değişiklikler virüsün vücuda tutunmasını sağlayan başak proteininde meydana geldiği için yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koymuştu. Fakat, Güney Afrikalı araştırmacılar, ülkede ortaya çıkan virüsün İngiltere'dekinden çok daha fazla mutasyona uğradığını aktardı. Mutasyon sayesinde Covid-19 antikorların saldırısından kurtulabileceği belirtildi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

Aşılar, vücuda Covid-19 karşılaşması durumunda savaşmak için antikor oluşturmayı da içeren bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı öğreterek çalışıyor. Antikorlar ise, bağışıklık sistemi tarafından virüslerin yüzeyine yapışan ve onları etkili bir şekilde devre dışı bırakan küçük proteinlere deniliyor. Bu bağlanma yeteneği zayıflarsa, aşının uygulanmasının ardından oluşturulan antikorlar o kadar etkili olmayabilir.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"AŞILARI TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRMEZ AMA ETKİYİ AZALTABİLİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Profesör Madhi, 'daki mutasyonun mevcut aşıları işe yaramaz hale getirmesinin "olası olmadığını", ancak "etkisini zayıflatabileceğini" söyledi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

Wits Üniversitesi'nden bir aşı uzmanı olan Profesör Helen Rees ise, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, "Neyse ki, mutasyonlara yönelik aşı üzerinde daha fazla değişiklik yapılması gerekirse, geliştirilmekte olan bazı aşı teknolojileri bunun nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir" dedi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"TÜM DÜNYADA AŞILARIN HIZLA YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Diğer taraftan, Profesör Rees, 'daki mutasyonlarla ilgili endişelerin, yalnızca daha zengin ülkelere değil, tüm dünyada aşıların hızla yaygınlaştırılması için küresel baskıya katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

Rees, "Yeni varyantlar hali hazırda diğer ülkelere yayıldığından, aşıların mutasyonlara karşı etkili kalmasını sağlamanın yolu mümkün olan herkesi aşılamaktır" dedi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"ÖN VERİLER MUTASYON VİRÜSÜN AŞIDAN KAÇTIĞINI GÖSTERMİYOR"

İngiliz hükümetinin aşı danışma komitesine başkanlık eden Profesör Barry Schoub ise, testlerden elde edilen "ön verilerin" mutasyonların virüsün mevcut aşıların etkisinden "kaçmasına" izin vereceğini göstermediğini söyledi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"AŞILAR ÇOK ETKİLİ GÖRÜNÜYOR"

Mevcut aşıların hala "bu yeni varyantı etkisiz hale getirdiğini" gösteren laboratuvar testlerine atıfta bulunarak "Aşılar çok etkili görünüyor" dedi.

Bununla birlikte Madhi, önemli laboratuvar deneylerinin henüz başlamadığını ve aşıların etkinliğinin ancak "önümüzdeki birkaç hafta içinde" bilineceğini açıkladı.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"COVİD-19 MUTASYONUNUN AŞILARI TAMAMEN ATLATMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon kurumu uzmanı Richard Lessells, koronavirüsün bölgesinde tespit edilen varyantının geliştirilen aşıları tamamen atlatmasının mümkün görünmediğini söyledi.

İngiliz bilim adamları, 'deki varyantın değil ancak Güney Afrika'daki yeni virüsün aşıların kapsamının dışında kalması endişesi taşıdıklarını belirtmişlerdi.

Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi

"ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI BU HAFTA SONU AÇIKLANABİLİR"

Lessells, "Anladığımı kadarıyla paylaşılan endişeler yeni bir bilgiyi değil mevcut bilgilerin paylaşımını içeriyor. Konu hakkındaki çalışmanın ön sonuçları bu haftanın sonunda açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Uzman, her ne kadar varyantının aşı konusunda bazı farklılıkları bulunsa da aşının yeni virüs tarafından tamamen atlatılmasını beklemediklerinin altını çizdi.

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Son Dakika Haberler: Güney Afrika’daki mutasyon virüs Covid-19 aşısını etkileyebilir! Endişe büyük: Açıklamalar peş peşe geldi
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