Aşılar, vücuda Covid-19 karşılaşması durumunda savaşmak için antikor oluşturmayı da içeren bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı öğreterek çalışıyor. Antikorlar ise, bağışıklık sistemi tarafından virüslerin yüzeyine yapışan ve onları etkili bir şekilde devre dışı bırakan küçük proteinlere deniliyor. Bu bağlanma yeteneği zayıflarsa, aşının uygulanmasının ardından oluşturulan antikorlar o kadar etkili olmayabilir.