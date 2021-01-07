Uzman isim yeni tehlike için uyardı! Beyin bulutlanmasına dikkat! Bu belirtiler varsa...

Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Koronavirüs vücutta belli yerlere tutuluyor. Tutulan yerlerin başında iki yer geliyor; birincisi damarlar diğeri de beyin. Vücutta en fazla kanlanmanın olduğu yer beyin. Virüsün sinir hücrelerine ve vücudun başka yerlerine etki etmesiyle bağışıklık hücreleri virüsü öldürmeye çalışıyor. Virüsü öldürmeye çalışırken de yangı denilen inflamatuar ortaya çıkıyor. Bu yangı da beyne etki edip burada bazı durumlara sebep oluyor." dedi.
BEYİNDE BULUTLANMA GÖRÜLDÜĞÜNDE…
"Ensefalopati dediğimiz beyinde bulutlanma görüldüğünde kişi doğru düşünemez, doğru konuşamaz ve beraberinde inme bulutu belirtileri de ortaya çıkabilir. Beyin sapı veya beyin etkilendiği için kalpte ritim bozuklukları meydana gelebilir. Omurilik tutulduğu zaman omurilik etkilenebilir. Kaslar etkilenebilir. Kaslarda şiddetli derecede kas hücrelerinin parçalanması meydana geliyor. Şiddetli derecede kas hücreleri parçalanınca bu sefer kanda bu parçalanan ürünler çok miktarda oluyor. Bunlar da gidip böbreği etkiliyor. Bu sefer hasta böbrek yetmezliğine giriyor. Bunun dışında tat alma ve koku kaybı var. Bu durum koronavirüse yakalanan kişilerin %80'inde görüldü. Bu belirti, beynin direkt etkilendiğini gösteriyor. Kişiden kişiye değişen tat ve koku kaybı kiminde iki hafta sürerken kiminde aylar sürebiliyor. Burnu düşünün, burundaki koku hücreleri beynin bir uzantısı. Bu nedenle tat ve koku kaybı beynin etkilendiğini gösteriyor. Bazı kişilerde iki hafta sürmesinin bazılarında ise aylarca sürmesinin henüz net bir sebebi yok. Bildiğimiz şey hastaların çoğunda bu durumun meydana geldiği. Beyinde toplardamarlarımız var. Bu alanlarda etkilenebilir. Tat ve koku kaybı dışında beyin kanaması gibi ciddi sonuçlarda doğurabiliyor."
BEYİN SALGININA DÖNÜŞÜR MÜ?
1918 yılındaki grip salgını uzun vadede birçok nörolojik problemin yaşanmasına sebep oldu. Covid-19'un beyin üzerindeki etkilerini gözler önüne seren çalışmalar artıkça ' Koronavirüs beyin salgınına dönüşür mü?' sorusu merak konusu oldu. Merak edilen bu soruyu yanıtlayan Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Koronavirüs ilk çıktığında akciğere tutulan bir hastalık olduğunu biliyorduk. Aylar içinde gördük ki akciğere tutulmaktan ziyade damarları da tutuyor. Onun dışında yangısal olayları çok farklı şekilde etkilediğini gördük. Hastalığın tek bir boyutu yok. Hastalık vücudumuzdaki mekanizmalar ve olaylar üzerine etki ediyor. Bizim için önemli olan şey; her zaman akıl sağlığımızdır. Şunu bilmeliyiz ki, kalp çok sağlıklı olabilir ancak eğer akıl sağlığı yerinde değilse kalp sağlığının da bir önemi kalmıyor. Kalp çok iyi çarpıyor ancak bilinç yerinde değilse bu duruma bitkisel hayat denir. Covid-19 beyni çok sık tuttuğu için ve nörolojik bulgular çok sık olduğu için bu durumun iz bırakacağı kesin. Lütfen kimse Covid-19 olmasın! Çünkü bu hastalarda nörolojik bir iz kalabilir. Kimde kalıp kimde kalmayacağını da bilmiyoruz. Nasıl ki bazı insanlar yoğun bakımda bazılar semptomsuz atlatıyor. Bu durumda tam olarak böyle. Bu yüzden kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak için maske, mesafe, hijyen kuralına muhakkak dikkat etmeliyiz.
"EMNİYET KEMERİ TAKAN DA ÖLÜYOR O YÜZDEN NEDEN TAKAYIM GİBİ BİR MANTIK OLMAZ"
Koronavirüs tedavisinde ilaçların önemine değinen Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Koronavirüs tedavisinde ilaç kullanan ve kullanmayanlar arasında şöyle bir durum var. Eğer ilaç kullanılırsa, hastalığın ağır geçmesini önlemiş olursunuz. Bu nedenle ilaç kullanılması gerekiyor. Bizim amacımız mümkün olduğunda toplumu koruyup riski azaltmak. Trafik kazası gibi düşünün. Emniyet kemeri takan kişi de takmayan kişide ölebilir. Bu durumda emniyet kemerini takan kişi öldü takmayayım derseniz yanılırsınız! Kulaktan dolma ilacı kullanan ağırlaştı veya kullanmadı iyileşti gibi söylentiler var. Herkeste etkisi farklı olan bir hastalık için böyle genellemeler yapıp ilaç kullanmamak doğru değil. Bu hastalığın uzun vadede etkisini bilmiyoruz." dedi.
HİÇBİR BELİRTİSİ OLMADAN YALNIZCA BAŞ AĞRISIYLA GELEN HASTADA…
"Hiçbir belirtisi olmadan yalnızca baş ağrısıyla gelen bir hastamızın MR görüntüsünde beyne bağlı hasarlanmalar tespit ettik." diyen Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların önemsiz gördüğü şikayetlerin altında ciddi beyin hasarları olabilir. Bunu anlamanın tek yolu; koronavirüse yakalandıklarında ve sonrasında mutlaka MR çektirmeleridir. Aradaki fark ve beynin ne derecede etkilendiği ancak bu şekilde ortaya çıkabilir. Bu durum kesinlikle ihmal edilmemesi gereken ciddi bir durumdur."
COVID-19 MUTASYONLA ORTADAN KALKABİLİR
Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, mutasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak, "Vücudun kendi hücrelerini kullandığı için virüsler sürekli mutasyona tabiidir. Mutasyon koronavirüse bağlı bir durum değil. Covid zaten vardı mutasyona uğramadığı için salgın yapmadı. Mutasyona uğradığı için şiddetli bir salgına yol açtı. Şimdi de tekrar mutasyona uğradığı için ya etkisini kaybedecek ya da tamamen ortadan kalkacak." dedi.
COVID-19 BEYNİ 10 YAŞ YAŞLANDIRIYOR MU?
"Koronavirüsün beyni 10 yaş yaşlandırdığını söyleyebileceğimiz böyle bir ölçüm yok." diyen Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Bu ölçümleri ancak öncesi ve sonrası olarak yapmamız gerekir. Covid-19 beyni 10 yaş yaşlandırıyor diyebilmemiz için kişilerin Covid-19'a yakalanmadan önce ve sonra beyin MR görüntülerini görmemiz gerekir. Bu virüs vücuda girdiğinde en hassas yerlerden biri beyin. Beyne etki edebilir. Beyne etki ederse de baş ağrısından dikkat bozukluğuna kadar birçok etki ortaya çıkabilir. Örneğin koronavirüsten sonra 'Hocam telefonla konuşuyorum ama dağılıyorum' diyorsanız beynin etkilendiğini gösteriyor. Koronavirüs geçiren kişilerin kesinlikle nörolojik muayeneden geçmesi gerekiyor. Beynin ciddi oranlarda etkilenmemesi için erken müdahale şart."
BU BELİRTİLER VARSA NÖROLOJİK MUAYENE ŞART
Beyindeki hasarların ciddi hastalıklara sebep olabileceğini bu nedenle koronavirüse yakalanmış herkesin nörolojik muayeneden geçmesinin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Baş ağrısı ve halsizlik bir şikayettir. Baş ağrısı, halsizlik ve dikkat kaybıyla gelen eski haline geri dönemeyen, hem koronavirüs dolayısıyla hem de koronavirüs geçirdiği için kişilerde duygusal durum bozukluğu meydana geliyor. Anksiyete, heyecan beynin çalışma düzeninin bozulduğunu gösteren durumlar var. Beynin düzeni bozulduğunda pıhtılaşma mekanizmaları da farklı çalışıyor. Yangısal olaylar artıyor. Beyin istediğimiz şekilde çalışmıyor." dedi.
BU BELİRTİLERDEN HERHANGİ BİRİ VARSA...
Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Koronavirüs olan herkesin nörolojik muayeneden geçmesi lazım ancak bu belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda tedavi ve tetkiklerin ayrıntılı olarak yapılması gerekir." dedi.