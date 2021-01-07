Uzman isim yeni tehlike için uyardı! Beyin bulutlanmasına dikkat! Bu belirtiler varsa...

BEYİN SALGININA DÖNÜŞÜR MÜ?

1918 yılındaki grip salgını uzun vadede birçok nörolojik problemin yaşanmasına sebep oldu. Covid-19'un beyin üzerindeki etkilerini gözler önüne seren çalışmalar artıkça ' Koronavirüs beyin salgınına dönüşür mü?' sorusu merak konusu oldu. Merak edilen bu soruyu yanıtlayan Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Koronavirüs ilk çıktığında akciğere tutulan bir hastalık olduğunu biliyorduk. Aylar içinde gördük ki akciğere tutulmaktan ziyade damarları da tutuyor. Onun dışında yangısal olayları çok farklı şekilde etkilediğini gördük. Hastalığın tek bir boyutu yok. Hastalık vücudumuzdaki mekanizmalar ve olaylar üzerine etki ediyor. Bizim için önemli olan şey; her zaman akıl sağlığımızdır. Şunu bilmeliyiz ki, kalp çok sağlıklı olabilir ancak eğer akıl sağlığı yerinde değilse kalp sağlığının da bir önemi kalmıyor. Kalp çok iyi çarpıyor ancak bilinç yerinde değilse bu duruma bitkisel hayat denir. Covid-19 beyni çok sık tuttuğu için ve nörolojik bulgular çok sık olduğu için bu durumun iz bırakacağı kesin. Lütfen kimse Covid-19 olmasın! Çünkü bu hastalarda nörolojik bir iz kalabilir. Kimde kalıp kimde kalmayacağını da bilmiyoruz. Nasıl ki bazı insanlar yoğun bakımda bazılar semptomsuz atlatıyor. Bu durumda tam olarak böyle. Bu yüzden kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak için maske, mesafe, hijyen kuralına muhakkak dikkat etmeliyiz.

"EMNİYET KEMERİ TAKAN DA ÖLÜYOR O YÜZDEN NEDEN TAKAYIM GİBİ BİR MANTIK OLMAZ"

Koronavirüs tedavisinde ilaçların önemine değinen Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Koronavirüs tedavisinde ilaç kullanan ve kullanmayanlar arasında şöyle bir durum var. Eğer ilaç kullanılırsa, hastalığın ağır geçmesini önlemiş olursunuz. Bu nedenle ilaç kullanılması gerekiyor. Bizim amacımız mümkün olduğunda toplumu koruyup riski azaltmak. Trafik kazası gibi düşünün. Emniyet kemeri takan kişi de takmayan kişide ölebilir. Bu durumda emniyet kemerini takan kişi öldü takmayayım derseniz yanılırsınız! Kulaktan dolma ilacı kullanan ağırlaştı veya kullanmadı iyileşti gibi söylentiler var. Herkeste etkisi farklı olan bir hastalık için böyle genellemeler yapıp ilaç kullanmamak doğru değil. Bu hastalığın uzun vadede etkisini bilmiyoruz." dedi.