Aft yaralarını ortadan kaldıran mucizevi besin!

Ağızdaki yaralar günlük yaşantımızda hayat kalitesini düşürebiliyor. Bu durumdan doalyı ağızda oluşan yaralardan bir an önce kurtulmak isteriz. Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir? Hangi besin bu konuda etkilidir? İşte aft yaralarını geçirmenin doğal yolları...

SUMAK

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İŞTE AFT YARASINDAN 1 SAAT İÇERİSİNDE KURTARACAK YÖNTEM…

Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.



Bir alternatif tıp yöntemini uygulamadan önce herhangi bir yan etki ve alerjiye karşı doktorunuza danışınız.