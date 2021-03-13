Pandemi sonrası eski hayatımıza ne kadar hazırız? İşte uzmanından çok önemli uyarılar

2019 yılının son ayında kendini gösteren ve 2020 ile birlikte deyim yerindeyse tüm insanlığın hayatını altüst eden yeni tip koronavirüsle mücadele devam ediyor. Yaz gelecek virüs etkisini yitirecek aşı bulunacak bağışıklık oluşacak gibi ümitlerle bugüne kadar pandemiyle birlikte yaşadık. Tüm insanlık virüse karşı amansız bir mücadele verirken adeta dünyanın dengesi değişti. İnsanların alışkanlıkları, yaşam şekli hatta dünya siyaseti. Pandeminin sadece vücut sağlığımızı etkilemediği bir gerçek. Salgın ne yazık ki ruh sağlığımızı da fazlasıyla etkiledi. Virüste yaşanan mutasyonlar, etkisini bir türlü kaybetmemesi, ortaya atılan türlü çeşit senaryolar derken insanlığın büyük kısmı virüsün bir gün yok olacağı ümidini yitirmek üzere. Bu virüsle yaşamaya, getirdiği korku ve kaygı psikolojisine adeta alıştık. Peki, bir gün sona erecek olan bu salgının ruh sağlığımızı daha fazla etkilememesi için ne yapmalıyız? Gelecek güzel günleri psikolojik sorunlarla karşılamamak adına bugün cebimize hangi bilgileri koymalıyız.