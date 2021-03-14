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Giriş Tarihi: 15.3.2021 02:05 Son Güncelleme: 17.3.2021 02:31

son dakika açıklandı! İşte ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri

Türkiye 14 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte 14 Mart korona tablosu ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri

Dünya genelinde salgın meydana getiren ve 1 yıldır ’yi de etkileyen kovid-19 virüsü ile ilgili olarak “” haberleri yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk vaka tanısı 11 Mart 2020 tarihinde konulan pandemiyle ilgili Twitter hesabından günlük değerlendirmeler ve resmi internet sitesi üzerinden verileri kamuoyuna açıklanıyor. Bu bilgiler ışığında ile merak konusu olarak açıklandı mı - bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? sorularına yanıt aranıyor. “14 Mart Koronavirüs tablosu” ile son dakika detayları.

11 Mart 2020 tarihinden günümüze kadar Türkiye'de etkilerini gösteren covid-19 salgınına ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel haberler ajanslara ulaşıyor. Türkiye'deki etkisini 1 yıldır sürdüren kovid-19 pandemisiyle ilgili ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi istesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı paylaşılıyor. Diğer yandan Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek en güncel korona tablosu verileri için bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç - 14 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar sürüyor.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 14 Mart Koronavirüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;



14 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 378
  • HASTA SAYISI: 852
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 516

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

13 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 082
  • HASTA SAYISI: 841
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 287

12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180



11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639
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Türkiye 14 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte 14 Mart korona tablosu ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri
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