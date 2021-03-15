Elazığ'da bir ilk: Fethi Sekin Şehir Hastanesinde...

Fizik Tedavi ünitesi bünyesinde hizmete başlayan Pulmoner Rehabilitasyon ünitesinde uygulanan pulmoner rehabilitasyon programı ile KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım ve Covid-19 gibi pek çok hastalığın tedavisinde destek sağlanabiliyor.

Elazığ İlimizde Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesine sahip tek hastane olarak; hastaların detaylı değerlendirilmesinden sonra hastaya özgü planlanan eğitim, egzersiz ve davranış değişiklerini kapsayan, nefes darlığıyla baş edebilme, kaslarını kuvvetlendirme ve akciğer kapasitelerini artırmaya yönelik egzersizler pandemi şartları gereği tüm önlemler alınarak uygulanıyor.

Fizik Tedavi Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzm.Dr. Saffet Özdemir; "Özellikle Covid-19'u ağır atlatan ve tedavi sonrası solunum kapasitesinde azalma meydana gelen hastaların normal yaşamlarına rahat bir şekilde dönebilmeleri için "Pulmoner Rehabilitasyon" uygulanmasının tedavide önemli etkinliği olduğunu belirtti. Özdemir; "Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalıkların tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen tedaviye ek bir yöntemdir. Pulmoner rehabilitasyonun amacını hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırmak, hastalığın ilerlemesini önlemek, egzersiz toleransını artırmak, komplikasyonları önlenmek, yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak olarak sıralayabiliriz. Pulmoner Rehabilitasyon ünitemizde, KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarımız da pulmoner rehabilitasyon programından başarılı bir şekilde fayda görebilmektedirler." dedi.

Özdemir; "Ayrıca Covid-19'u atlatan ancak solunum sıkıntısı yaşayan ya da akciğerleri hasar gören hastaların pek çoğunun normal yaşamlarına rahat bir şekilde dönebilmeleri için "Pulmoner Rehabilitasyon" uygulanmasının tedavide önemli etkinliği vardır. Özellikle uzun süre yoğun bakımda kalan hastaların kas kuvvetinde azalma, yürüme ve denge fonksiyonlarında bozulma, akciğer ve kalp kapasitesinde ciddi azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş hastaların kalp, solunum ve fiziksel fonksiyonlarını tam anlamıyla geri kazanmaları için pulmoner rehabilitasyon (PR) uygulaması oldukça önemlidir." şeklinde konuştu.