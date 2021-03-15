Pandemi döneminde ortaya çıktı! Uzmanı en etkili ilacını açıkladı

"DOLAŞIM BOZUKLUĞU ÖDEM ŞEKLİNDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Öğr. Gör. İmge Nas, ergonomik olmayan sandalye masa gibi çalışma üniteleri nedeniyle yaşanan şikayetleri şöyle sıraladı:

"Özellikle boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları, kas spazmları, elde veya parmaklarda karıncalanma, uyuşma, bacak ağrıları en sık görülen problemler arasında. Uzun süre hareketsizliğe bağlı dolaşım bozuklukları bacaklarda ödem şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ofis çalışma düzeninden uzaklaşılarak uyku ve beslenme düzeninin bozulması ve bunlara ek olarak hareketsizliğin de eklenmesi ile yaygın kas ağrılarıyla karşılaşıyoruz."

YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Kişinin çalışırken nasıl bir postürde olduğunu fark etmesi gerektiğine dikkati çeken Öğr. Gör. Nas'ın kas ve iskelet sistemi sağlığı için şu önerilerde bulundu:

"20-30 dakikada bir çalışmayı bırakıp kendi duruşuna odaklanmalı. Omuzlar yukarıda kaslar kasılı ise o kasları gevşetmeli. Çalışırken kolların havada kalmaması için yüksekliği ayarlanabilir bir sandalye kullanmak ve masada destekli olmasını sağlamak faydalı olacaktır. Başı öne doğru çıkararak ekrana yakınlaşmaya çalışıyorsa sandalyeyi masaya yaklaştırmalı ki düzgün postürü koruyabilsin. Otururken diz ve kalça açısı 90 derece olacak şekilde ayak altına bir destek ile pozisyon korunmalı. Ve yine dolaşımı desteklemek ve bel sağlığını korumak için yarım saatte bir kalkıp hareket etmeli, çeşitli esneme hareketleri yapılmalı. Bu hatırlatmalar için geliştirilmiş çeşitli uygulamalar kullanılabilir."