4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürürtülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.