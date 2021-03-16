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Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:10 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:10

4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

ABBAS ÇAKAR
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, 4 ilde 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürürtülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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