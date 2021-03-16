Kadınlarda depresyona yol açabilir

Uzmanlar, kadınlarda istemsiz idrar kaçırma genellikle öksürme, hapşırma, aksırma gibi stres yaratan (stres inkontinans) fiziksel çaba sırasında ani idrar kaçırma görülebildiğini söylüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu sorunun gelişiminde yaş, doğum sayısı, zorlu doğum, obezite, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, mesane sarkması, geçirilmiş pelvik cerrahi ya da yaralanma, üriner sistem enfeksiyonları ile menopoz gibi risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirtti.

ALTTA YATAN FARKLI ETKENLER VAR

İdrar kaçırma şikâyetiyle kendilerine başvuran kadın hastalar için öncelikle idrar tahlili ve kültüre bakarak kaçırmanın enfeksiyona bağlı gelişip gelişmediğini tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Altında yatan neden enfeksiyon değilse genital sistemde rahim sarkması olup olmadığına dair muayene yapılır. Aynı zamanda mesane adalesinin kasılmasında bir sorun olup olmadığı araştırılır. Bunun anlaşılması için de urodinami adını verdiğimiz çeşitli tetkikler kullanıyoruz. Öksürük, aksırıkla kaçan idrara "stres inkontinans" adı verilir. Bunun çözümü ise cerrahidir. Mesane duvarından kaynaklı bozukluklarda ise ilaç tedavisi kullanılır. Bunun dışında öksürme gülme sırasında olmayan tuvalete yetişememe, idrar gelince kaçırma gibi şikâyetler de olabilir tedavisi medikal yani ilaçla olmaktadır. Cerrahi yöntemler bu kaçırmalarda etkili değildir. Rahmin sarkması veya vajen duvarının sarkması bağlı idrar kaçırma problemlerinde de cerrahi yöntemler uygulanır" dedi.