Şile Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına ‘sağlıklı’  kutlama

İlçenin en büyük marka değerlerinden Şile Yeryüzü Pazarı'nın ürünleriden; yaz sonu kurutulan tarhana, acı dağ elması sirkesi, Şile meralarında otlayan hayvanlardan sağlanan yerel sütten ve yumurtadan imâl edilmiş sebzeli makarna ve sade erişte, fındık, atalık tohumundan imâl ekşi mayalı ekmek, dağ kekiği, reçel ve Şile kestanesi balının yer aldığı hediye sepeti sağlık çalışanlarına hediye edildi. Sağlık çalışanları da bu önemli günde kendilerini unutmayarak, sağlıklı ve yöresel bir hediye ile anan Başkan İlhan Ocaklı'ya teşekkür etti.

DOKTORUNDAN HASTA BAKICISINA FEDAKÂRCA ÇALIŞTILAR

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, salgın sürecinde canlarını hiçe sayan kahraman sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Hastalığı döneminde, doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakârlığı asla unutmayacağını ifade eden Başkan Ocaklı, "İnsan sağlığının sürdürülmesine dair bilgilerini, yoğun çaba ve maharet ile fedakârca ortaya konarak, hayatlarımıza doğrudan etki yapan bu çok saygın bir mesleği icra eden Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizler için ne söylesek, ne yapsak az. Bu zorlu süreçte çok yoruldunuz. Sizlere vereceğimiz en büyük hediye, Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına harfiyen uymak olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara titizlikle uymaya davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edersek, hepimiz kazanırız. Hem güzel ilçemiz, hem de güzel İstanbul'umuz için hedefimiz mavi kategori" dedi.

ŞİLE KÖYLÜSÜNE, YERYÜZÜ PAZARI ÜRETİCİLERİNE DE EKONOMİK DESTEK

Hazırlanan sağlıklı gıda sepetleri, Şile'de görev yapan sağlık çalışanlarına 'sağlık' deposu olurken, aynı zamanda emeğini ve ekmeğini tarımsal üretimden kazanan Şile köylüsüne de ekonomik kazanç sağlamış oldu. Özellikle salgın sürecinde Şile Yeryüzü Pazarı'nın haftanın tek günü kurulması ve ziyaretçi sayısının azalmasından ötürü zorlanan üreticiler Şile Belediyesi'nin planladığı bu sosyal sorumluluk çalışmasıyla daha da büyük anlam taşıyan bir hale büründü.