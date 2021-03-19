Emzik seçimine dikkat!

Bebeklerde uzun süreli ve sık emzik kullanımının ileride ortodontik bozukluklara neden olabileceğini belirterek ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, emzik kullanımının bebeklerin dört yaşına gelene kadar terkedilmemesinin çene ve dişlerde ortodontik bozuklukların başlaması için yeterli olacağını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, "Eğer emzik kullanımı dört yaşından önce bırakılırsa süt dişlerinde bir bozukluk oluşsa bile oluşan bu bozukluklar büyüme ve gelişim sırasında kendiliğinden düzelebilmektedir. Böylece ileride çocukların sürecek olan daimi dişlerinin, düzgün bir şekilde sıralanma şansları artmaktadır." dedi.

Bebeklik döneminde ağız içi bölgesindeki dış etkenlerin büyüme, gelişim ve fonksiyon üzerinde yönlendirici bir etki oluşabileceğinin altını çizen Dr. Pehlevan, "Ağız bölgesindeki tüm kaslar arasında fonksiyonel olarak hassas bir denge vardır. Emzik kullandırılan bebeklerde dilin ağız içinde yanlış konumlanması sonucu ağız boşluğundaki dil ve kasların fonksiyon dengesi değişmektedir. Uzun süre boyunca ve sık olarak emzik kullanımı bu dengeyi bozabilir ve çene veya diş problemlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu problemler çenelerde darlık oluşumu, çene konumunda bozukluklar, ön bölgede dişler arasında açıklığın oluşumu, dişlerin kapanış bozuklukları ve çapraşıklıklar olarak özetlenebilir" diye konuştu.