Neden balık tüketmeliyiz? Balıktan sonra tüketilen helva neye iyi geliyor?

Sağlıklı yaşamın temelini oluşturan Akdeniz tipi beslenmenin en önemli protein kaynağı balık, pek çok sağlık faydasıyla hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, neden balık tüketmemiz gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verdi…

Bilindiği gibi balığın kıymeti, bolca omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA) içermesinden geliyor. Tabii sadece bu değil; vücudumuzda çok önemli görevleri olan A, D, K ve B vitaminleri ile iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri açısından da hayli zengin bir besin. Ancak, adeta bir sağlık deposu olan bu içerik, balığın kendi doğal koşullarında yaşamış olmasıyla da çok yakından ilişkili. Örneğin balık, omega 3'ü deniz yosunlarıyla beslenerek vücuduna katıyor. Bu nedenle balık satın alırken doğal ortamında beslenen deniz balıklarını tercih etmemiz ilk kural.

KÖTÜ KOLESTEROL DÜŞER

Mevsiminde düzenli balık yiyerek beyin, kalp-damar ve göz sağlığımızı koruyabilir, bağışıklık sistemimizi ve sinir sistemimizi güçlendirebiliriz. Balığın ayrıca LDL ve trigliserit değerlerini düşürücü etkisi de mevcut. Düzenli balık tüketiminin pek çok kanser türüne karşı koruyuculuğunu gösteren güvenilir çalışmalar olduğunu da hatırlatalım.

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Güncel araştırma sonuçlarına göre balıktan aldığımız besin değerlerinden maksimum fayda sağlamak için haftada 2-3 defa tüketmemiz öneriliyor. Yalnız dikkat! Belki arada bir balıkları kızartarak kaçamak yapabilirsiniz. Ancak bu durumda vücudunuza girecek Omega 3'leri unutun. Fırın veya ızgarada mı pişirip tüketiyorsunuz? Sağlığınız için işte bu en doğrusu!

Balık tüketemediğimiz yaz ayları veya hiç balık tüketemeyen kişiler için Omega 3 yağ asitleri içeren kapsül gibi preperatlar, doktor önerisiyle kullanılabilir.

2 SORU 2 CEVAP!

Balıkla beraber süt ürünleri tüketilir mi?

Eğer balık taze değilse tüketilmez. Bayat balık zaten sağlığımızı bozar ve bir de süt ürünleriyle tüketildiğinde bu durumdan çok daha şiddetli etkileniriz. Balık satın alırken dikkat edin; gözler parlak, deri gergin ve yüzgeçler pembemsi olmalı.

Balıktan sonra neden helva tüketiyoruz?

Hiç öyle boş bir alışkanlık değil. Bunun altında yatan sebep, tahinin balıktaki olası ağır metalleri vücudumuzdan uzaklaştırmasıdır. Fakat helva sonuçta şekerli bir besin, aman ölçüsüne dikkat!

SAĞLIKLI TARİF

İstediğiniz bir balık türünü ayıklayıp yıkadıktan sonra fırın tepsisine dizin. Balıkların içine veya aralarına defne yaprağı yerleştirin. Yine aralara domates, yeşil biber, soğan ekleyin. Diğer tarafta bir kase içinde zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz, nane, kekik, limon suyu ve sarımsak rendesi karışımını hazırlayıp balık ve sebzelerin üzerine sos olarak dökün. Fırında 200 derecede pişirin. Yanına mevsim sebzeleriyle rengarenk bir salata eklerseniz daha da sağlıklı olur.