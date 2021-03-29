Tok tutan 4 besine dikkat!

SALATALIK

Hem düşük kaloriye sahip olması hem de tok tutması özelliğiyle acıktığınızda tüketeceğiniz bulunmaz bir besin. Yüksek miktarda su içermesi sebebiyle zayıflama diyetlerinde de sıklıkla kullanılır. 120 gram salatalık sadece 18 kcal'dir.Yemek yedikten sonra hala doygunluk hissetmiyor ağzınıza atacağınız atıştırmalık arıyorsanız salatalık tam size göre.

BADEM

1 avuç badem (25 gr) 150 kcal'dir. Badem E vitamini deposudur ve içeriğinde ki doymamış yağ asitleri sayesinde kan dolaşımında ki glikoz seviyesini dengede tutarak yemek sonrası oluşan şeker dalgalanmasını dengeler ve açlık hissini bastırır.

YULAF

1 çorba kaşığı yulaf(10 gr) sadece 40 kcal'dir. Yulaf su veya süt ile birleştirildiğinde içeriğindeki nişasta şişiyor ve doygunluk hissi oluşuyor. Yemek sonrası hala bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyuyorsanız yulaf tüketmenizde fayda var.

ELMA

1 porsiyon (120 gr) elma sadece 60 kcal'dir. Kabukları ile beraber tüketilecek bir elma tam bir lif deposu özelliğine sahiptir ve sizi tok tutar. Yanına alacağınız 2-3 kaşık yoğurt ve üzerine tarçın serpip tüketirseniz hem kan şekerinizin dengelenmesi açısından hem de uzun süre tokluk sağlaması açısından fazla kalori almanızı engelleyecektir.