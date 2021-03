Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”

OBEY THE RULE OF THE CİTY: OBEZİTE

Diyeti uygulayacak kişi 8 saat düzenli uyku almalıdır. 6 saat uykuyla kalkın tartıya çıkın, tekrar yatıp 3-4 saat uyursanız, ben 3 saatte ne kadar çok kilo vermişim dersiniz. Uyku, bağışıklık sistemini birinci derecede güçlendiren bir fonksiyondur. İnsanların hepsi stand-by (hazır) durumunda.

Bağırsakların düzenli boşalması lazım. Bunu yapıyorsanız diyete başlamayın. Bir de tatlandırıcılı içecek tercih edenler hayatının hatasını yapıyor. İnsülin hassasiyetini geliştiren bu suni tatlandırıcılardır. Büyükşehir hayatının bazı kuralları var. Biz bunlara uymak zorunda kalıyoruz. İngilizcede 'obey' yani uymak anlamında kullanılıyor. Şehir hayatında uyulması gereken kurallar var, yani the rule. Kelimeyi tamamladığımızda ise obey the rule of the city: Büyükşehrin kurallarına uyun. Tatlandırıcılar, tükettiğiniz kapalı ürünler, katkı maddeleri olan ilaçlar… Bunları sürekli vücudunuza alarak, vücutta bunları biriktiriyorsunuz. Bu maddeler vücutta yağ tabakasında birikiyor. Çevrenizde bazı insanlar diyet uygulamaya başladığında, ikinci haftadan sonra yüzleri küçülür, ciltte bir sarkma görülür ve sivilceler artar. Bunun nedeni toksinler, kimyasallar, katkı maddeleri yağ deposunda biriktiği için zayıflamaya başlayınca yağlar yanıyor ve kanda dolaşmaya başlıyor. Karaciğeriniz zorluyor, cildinizin rengi değişmeye başlıyor ve kendinizi yorgun, halsiz hissetmeye başlıyorsunuz.