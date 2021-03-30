Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”

Covid-19 salgınına karşı mücadele döneminde kısıtlamalardan dolayı birçok kişi evden çalışma sistemine geçti, hareket azaldı, dünya çapında kilo artışı yaşandı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, zayıflamak isteyenlerin uyması gereken kuralları tek tek saydı ve diyet yapmadan ayda iki kilo verilmesini sağlayan zeytin yaprağı kür tarifini sabah.com.tr'ye özel olarak sıraladı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları...
Diyet, bir şikayetiniz olduğunda özellikle diyabet, yüksek tansiyon, tiroid gibi rahatsızlıklar yaşadığınızda uygulanır. Şeker hastasınızdır, bu durumda diyet uygularsınız, ben zayıflayacağım diyerek diyet uygulayanları ben doğru bulmuyorum. Zayıflamak istiyorsanız kural çok basit: Az yiyeceksiniz. İnsanlar bunu yapamıyor. Bazı metabolizmalar vardır, yavaş çalışıyor. Bu da tiroidi yavaş çalışıyor demektir. Su içse yarıyor. Dolayısıyla önce bir hekime giderek tiroid fonksiyonlarınızın doğru çalışıp çalışmadığına baktırın. Bazıları vardır, yemek yer ama kilo almaz. Bunlarda da tiroid hormonu yüksek oranda üretildiği içindir. Bu kişiler yağ yakarlar. Metabolizmayı kontrol eden önemli organlarımızdan bir tanesidir tiroid.
"MÜHİM OLAN BU YANLIŞ ŞEYİ ORTAYA KOYMAK"
Ben kendimi bildim bileli diyetler vardır. Gıdalara karşı bir savaş açmış durumda insanlar. Yediğiniz yemeğin lezzetini de almıyorsanız, o zaman hayatın tadını çıkartamazsanız. Günümüzde diyetisyenler, diyet uzmanları var. Bunlarla konuşarak kendinize diyet çıkartırsınız fakat bu da çözüm değil. Bunu terk ettiğiniz zaman tekrar kilo alıyorsunuz. O zaman bir yerlerde bir yanlışlık var. Mühim olan bu yanlış şeyi ortaya koymak. Ben size yanlış ne olduğunu anlatacağım.
ZAYIFLAMAK İSTEYEN BİR İNSAN…
Birinci kural; Düzenli uykusunu alacak. 8 saatlik bir uyku şart. Az uyuyanlara bakın kilolu insanlardır.
İkinci kural; Düzenli defekasyon. En geç iki günde bir büyük abdeste çıkmalılar. Günümüzde insanlar 4-5 günde bir bunu normal sayıyor. Halbuki vücutta toksin birikiyor.
Modern hayatta yani büyükşehir hayatında, insanlar refaha koşuyor, halbuki ben ferahlığa koşan bir insanım. Refah beni ilgilendirmiyor. Ferah değilse istediği refah olsun. Refah günümüzde bir şeyi de beraberinde getiriyor: Stres.
Sabahın 6'sında minibüs, otobüs bekleyen gençler görüyorum. Bir- bir buçuk saat yolda gidiyor. Günlük yaşamınızın iki saatini bir teneke kutunun içine hapsedilip bir yerden bir yere naklediliyorsunuz. Şimdi koronavirüs var diye insanlar mesafeli ama olay insanların stresten uzak durması. Stresiniz varsa kilo veremezsiniz.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
"STRESLİ YAŞAMIN İÇERİSİNDE, ÇOCUKLARA TABİAT TANITILMIYOR"
Recyling nedir? Geri dönüşüm. Şimdi çocuklara şişe, kağıt dönüşümü öğretiliyor ama çocuğa kağıt nasıl yapılır öğretmiyorsunuz. Günümüzde insanlar tabiattan çok uzakta yaşıyor. Dolayısıyla problemleri çözemiyoruz. Kurşun kalemi açacakla açardık, 3 parmak genişliği kaldığı zamanda ucuna bir şey takarak 1 cm kalana kadar kullanırdık. Evlatlarımızı okula gönderiyoruz ama daha 1.sınıfta tabiattan bir haberler. Stresli bir şehir yaşamının içindeler. Çocuklara "toprağa basma" diyerek yanlış bilgi veriyorsunuz. Ölünüzü nereye gömüyorsunuz? Toprağa. Sebzenizi, meyvenizi nereden elde ediliyorsunuz? Topraktan. Kana kana içtiğiniz o suyu nereden alıyorsunuz? Yine topraktan. Toprak öyle bir arındırıcıdır ki ne versen kabul ediyor. İnsana yakışan toprak gibi olmaktır. İnsanlar stresli yaşamın içerisinde, çocuklara tabiat tanıtılmıyor.
OBEY THE RULE OF THE CİTY: OBEZİTE
Diyeti uygulayacak kişi 8 saat düzenli uyku almalıdır. 6 saat uykuyla kalkın tartıya çıkın, tekrar yatıp 3-4 saat uyursanız, ben 3 saatte ne kadar çok kilo vermişim dersiniz. Uyku, bağışıklık sistemini birinci derecede güçlendiren bir fonksiyondur. İnsanların hepsi stand-by (hazır) durumunda.
Bağırsakların düzenli boşalması lazım. Bunu yapıyorsanız diyete başlamayın. Bir de tatlandırıcılı içecek tercih edenler hayatının hatasını yapıyor. İnsülin hassasiyetini geliştiren bu suni tatlandırıcılardır. Büyükşehir hayatının bazı kuralları var. Biz bunlara uymak zorunda kalıyoruz. İngilizcede 'obey' yani uymak anlamında kullanılıyor. Şehir hayatında uyulması gereken kurallar var, yani the rule. Kelimeyi tamamladığımızda ise obey the rule of the city: Büyükşehrin kurallarına uyun. Tatlandırıcılar, tükettiğiniz kapalı ürünler, katkı maddeleri olan ilaçlar… Bunları sürekli vücudunuza alarak, vücutta bunları biriktiriyorsunuz. Bu maddeler vücutta yağ tabakasında birikiyor. Çevrenizde bazı insanlar diyet uygulamaya başladığında, ikinci haftadan sonra yüzleri küçülür, ciltte bir sarkma görülür ve sivilceler artar. Bunun nedeni toksinler, kimyasallar, katkı maddeleri yağ deposunda biriktiği için zayıflamaya başlayınca yağlar yanıyor ve kanda dolaşmaya başlıyor. Karaciğeriniz zorluyor, cildinizin rengi değişmeye başlıyor ve kendinizi yorgun, halsiz hissetmeye başlıyorsunuz.
Obey the rule of the city: Obesite. Obezitenin karşılığı budur. Büyükşehir hayatında bir meyve aldığınızda bile üstünde zirai ilaç var. Çoğu kişi organik olduğunu iddia ediyor fakat yanlış olan tohumun doğal olmamasıdır. Tohum şu an çok kıymetli oldu. Tohum doğal değilse ondan elde ettiğin sebze ve meyve organik değildir. Tohum değişirse insan da değişir.
1 AYDA 2 KİLO VERDİREN ZEYTİN YAPRAĞI KÜRÜ
Bu kürden şifa almak istiyorsanız;
Bu kür insülin direncini kırmanıza yardım eder. Günde iki defa çayını içeceksiniz. Zeytinin yaprağı, zeytinden çok daha fonksiyoneldir. Kimya içeriği olarak zeytin yaprağı, zeytin ağacı meyvesinden üstündür. Mesela zeytin alıyorsunuz, tuzlu suya bastığınızda onun içinde, bizi romatizma, kansere ve diyabete karşı koruyan etken maddeler de gitmiş oluyor. Zeytinin yaprağı çok kıymetlidir. Sizi tok tutar. İnsülin direncine karşı mükemmeldir.
Bazı bitkiler vardır, çınar yaprağı mesela en fazla iki dakika kaynatılır. Özellikle kadınlar ayaklarında toplardamar yetmezliği olur, ağrıdan kıvranırlar. Lahana yaprağı birebirdir ama 15 dakika kaynatmak gerekir. Dolayısıyla her şeyde bir ölçü var. Zeytin yaprağı çok hassas ve kıymetlidir. Bu hassasiyeti de sıcaklığa bağlıdır.
Bazı insanlar öğleden sonra 4 gibi açlık hisseder. Yemeğe saldırır. Öğlen bir tane yasemin çayı içerse iştah kontrolü sağlanmış olur.
MENOPOZ DÖNEMİNDE HANGİ BİTKİLER ÖNEMLİDİR?
Kadınlarda erken menopoz görülüyor. Yediğimiz gıdalar hormonlu, bunun etkisi büyüktür. Bunun için hormon dengeleyici bitki kullanacaksınız. Testere dişli aslan pençesi çayı, günde 2 defa tüketmeniz gerekir. Genç kızlarda polikistik over görülüyor. Hormon ilacını kullanıyor, 2-3 ay sonra ilacı kesince tüylenme başlıyor. Soğan kürü bu noktada da etkili oluyor. Sistitte çörek otu yağı, testere dişli aslan pençesi, soğan kürü, civan perçemi, sarı kantaron da kullanılabilir. Günde 2 kere bir sabah bir akşam sadece testere dişli aslan pençesi. İkinci ayda da aslan pençesi, civan perçemi ve sarı kantaron. Bu üçlü karışım sayesinde ateş basmaları da son bulur. Karnabahar kürü, karabaş, melisa çayı, propolis menopoz döneminde yanma hissinden kurtulmanızı sağlar.
Bu bitkileri tüketmeden önce lütfen doktorunuza danışınız.