ZAYIFLAMAK İSTEYEN BİR İNSAN…

Birinci kural; Düzenli uykusunu alacak. 8 saatlik bir uyku şart. Az uyuyanlara bakın kilolu insanlardır.

İkinci kural; Düzenli defekasyon. En geç iki günde bir büyük abdeste çıkmalılar. Günümüzde insanlar 4-5 günde bir bunu normal sayıyor. Halbuki vücutta toksin birikiyor.

Modern hayatta yani büyükşehir hayatında, insanlar refaha koşuyor, halbuki ben ferahlığa koşan bir insanım. Refah beni ilgilendirmiyor. Ferah değilse istediği refah olsun. Refah günümüzde bir şeyi de beraberinde getiriyor: Stres.

Sabahın 6'sında minibüs, otobüs bekleyen gençler görüyorum. Bir- bir buçuk saat yolda gidiyor. Günlük yaşamınızın iki saatini bir teneke kutunun içine hapsedilip bir yerden bir yere naklediliyorsunuz. Şimdi koronavirüs var diye insanlar mesafeli ama olay insanların stresten uzak durması. Stresiniz varsa kilo veremezsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”

"STRESLİ YAŞAMIN İÇERİSİNDE, ÇOCUKLARA TABİAT TANITILMIYOR"

Recyling nedir? Geri dönüşüm. Şimdi çocuklara şişe, kağıt dönüşümü öğretiliyor ama çocuğa kağıt nasıl yapılır öğretmiyorsunuz. Günümüzde insanlar tabiattan çok uzakta yaşıyor. Dolayısıyla problemleri çözemiyoruz. Kurşun kalemi açacakla açardık, 3 parmak genişliği kaldığı zamanda ucuna bir şey takarak 1 cm kalana kadar kullanırdık. Evlatlarımızı okula gönderiyoruz ama daha 1.sınıfta tabiattan bir haberler. Stresli bir şehir yaşamının içindeler. Çocuklara "toprağa basma" diyerek yanlış bilgi veriyorsunuz. Ölünüzü nereye gömüyorsunuz? Toprağa. Sebzenizi, meyvenizi nereden elde ediliyorsunuz? Topraktan. Kana kana içtiğiniz o suyu nereden alıyorsunuz? Yine topraktan. Toprak öyle bir arındırıcıdır ki ne versen kabul ediyor. İnsana yakışan toprak gibi olmaktır. İnsanlar stresli yaşamın içerisinde, çocuklara tabiat tanıtılmıyor.