Narsist ne demek? Narsistik kişilik bozukluğu nedir? İşte tüm detaylar...

Televizyonlarda yayınlanan bir dizideki karaktere Narsism teşhisinin konulmasının ardından söz konusu kelimeye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Narsist ne demek, Narsistik kişilik bozukluğu nedir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

NARSİST NE DEMEK, NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Yunan mitolojisinden günümüze kadar gelen narsist kelimesi mitolojik kahraman Narkissos'dan gelir ve Narkissos adını narkoza ve bir çiçek familyası olan nergisgillere de vermiştir. Narsist günümüzde ileri boyuttaki durumuna kişilik bozukluğu olarak tıpta yerini almıştır. Bazı bilim adamları bu durumu ego ile bütünleştirmiştir. Narsist erkek ve narsist kadın olarak nitelendirme durumları da ortaya çıkmıştır. Narsist kişilik bozukluğu ne demek? Detaylı inceleyelim…

NARSİST NEDİR?

Narsisizm olarak bilinen terim; kişinin kendini beğenmesi, kendine aşık olması, zihinsel benliğine hayranlık duyulması olarak tanımlanır. Halk arasında diğer adı özseverliktir. Bazıları bu durumu ego da dese aynı kavramlar değildir. Narsist ne demek; narsisizm etkileri görülen kişilere narsist denilmektedir.

Narsisizm nedir? Sorusunu biraz daha açalım. Bir bebekten yola çıkarsak, bebek dış dünya ile ilişki kuramadığı için gerçek bir narsisizm örneğidir. Bebeğin libidosu dış dünyaya yönlendirilmemiştir. Nesneleri algılaması aylar sürer. "Ben" ve "Ben olmayan" arasındaki bir ince çizgide kalır. Dış dünyaya ilgi duymadığı için merkezinde "ben" vardır. Bebek için tek gerçek kendisidir. Yani susaması, acıkması veya üşümesi bebek için tek gerçektir. Bu duruma birincil narsist denilmektedir.

Bebek giderek büyüdüğünde ise artık nesneleri algılamaya başlar. Dış dünyaya doğru yönlenir. Nesnel düşüncesi ağırlık kazanır. Belirli ölçülerde narsist kalmaya devam eder. Bu durum ikincil narsisizm olarak tabir edilir.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Narsist kişilik bozukluğu olan kişilerde, başkalarının düşüncelerine veya isteklerine gereken ilgi gösterilmez. Eğer gereken ilgiyi göremezlerse ve hedeflerine ulaşamazlarsa adeta çöküş yaşarlar. Kendilerini daima haklı gösterme çabaları vardır. Kendilerini en önde, en gözde veya en başta göstermek için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca kendilerini başkalarının yerine koyamazlar. Böylelikle başkalarını da anlayamazlar. Başkalarının fikir ve düşünceleri kendilerine uyuyorsa bir değeri vardır, eğer uymuyorsa hiç umursamazlar. Kendi çıkarlarına uygun davranıp başkalarına zarar verdiklerinin farkına varmazlar. Hedeflerine ulaşamayan narsist birisi aşırı öfkelenir, saldırganlaşır, psikolojik travma geçirebilir. Narsist kişilik kısaca böyle tanımlanabilir.

NARSİST ERKEK

Erkekler kadınlara göre narsisizm ölçüsünü kaçıran cinsiyet konumunda. Narsist erkek kendini fazlasıyla özel hisseder. Yanındaki kadının güzelliğiyle, başarısıyla övünür. Kalabalık bir grupta yer alan narsist erkek önce kendisini över daha sonra partnerini över. Kendine bulacağı partneri en iyisi olacak şekilde seçmeye çalışır. Dışarıda partnerini övgü dolu sözlerle överken evde tam tersini uygular. Narsist erkek iş hayatında da kendinden çok bahsetmeyi, başarılarından bahsetmeyi sever. Hep kendi ön plandadır.

NARSİST KADIN

Narsist kadın yanındaki insanın statüsünden faydalanır ve hayranlıkla ilgilenir. Yanına yakışacak birisiyle ilgilenir, yanındaki kişi ile kendisinin daha çok beğenilmesini ister. Eleştiriye katlanamaz ve kendini her zaman ön planda tutar. Karşı tarafın beklentilerini karşılamaz ve ilgiye hep muhtaçtır. Narsist bir kadın ile narsist bir erkeğin anlaşması oldukça zordur.