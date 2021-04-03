Doç. Dr. Öğütlü: Kanseri birlikte yeneceğiz

Kanserde erken teşhis ve ücretsiz kanser tarama çalışmalarını yaygınlaştırılmasına yönelik 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paydaş kurumların katılımıyla kampanya başlatıldı. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu ile protokol imzalayan İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Kanser Tarama Standartları kapsamında 30-65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması ile 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere kolon kanserine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirecek.



İmza töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem'e gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Kanserin erken teşhis edilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanların önemine vurgu yapan Öğütlü, Aile Hekimlikleri ve hastanelerin yönlendirmesi ile KETEM'ler vasıtasıyla gerçekleştirilen ücretsiz kanser taramaları sayesinde birçok kanser vakasının tespit edilip tedavi edildiğini kaydetti. Kanserle mücadelede toplum bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin önemli olduğunu dile getiren İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, bu yönde yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirtti.



Kanser nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini belirten Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, kanserle mücadelede erken teşhis ve tedavi imkanlarından yararlanmak için muhtarların bölgelerinde bulunan vatandaşların bilgilenmesi açısından gönüllü bir sağlık neferi gibi çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. İmza töreninde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş ile Kanser Birimi Uzmanı Gülcan İpeksoy da hazır bulunurken, protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ile Sakarya Muhtarlar Federasyonuna bağlı bulunan muhtarlıklar ve bölgesinde bulunan vatandaşlara yönelik "Ücretsiz Kanser Taramaları ve Kanserde Erken Teşhisin Önemi" konulu eğitim projesi hayata geçirilecek.