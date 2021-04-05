Kanserin, ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, "Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi kansere yakalanmakta ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre de her yıl ülkemizde 170 bin kişiye kanser tanısı konmaktadır. Bu hastalık; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. 2030 yılına gelindiğinde yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir. Türkiye'de ise sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp-damar hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi olarak dikkat çekmektedir" açıklamasında bulundu.

EN SIK İLK 5 KANSER TÜRÜ..

Erken evre kanserlerde iyileşme oranının yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, yeni tedavi hakkında da bilgi vererek, "Ülkemizde erkeklerde görülen en sık ilk 5 kanser türü; akciğer, prostat, mesane, kolorektal (kalın barsak) ve mide kanseri olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 8 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bunu dışında rahim ağzı (serviks), rahim ve yumurtalık kanserleri de sık görülen kadın kanserleri olarak sıralanabilir. Kanserleşmeyi tetikleyici faktörler; çevresel, kalıtsal ve rastgele mutasyonlar olarak üçe ayrılır.

"ERKEN EVRE KANSERLERDE TAM İYİLEŞME ORANLARI YÜKSEK"

Çevresel faktörler; sigara, alkol, obezite, hava kirliliği gibi önlenebilir faktörlerdir. Kalıtsal faktörler; önlenemez, erken tanı çok değerli ve çoğunlukla mümkündür. Rastgele mutasyonların çoğu yaşlılıkla ilgilidir ve önlenemez. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonucunda kanser tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildi. Genetik testler, kanserin önlenmesinde, teşhisinde ve tedavinin planlanmasında çok önemli bir noktaya geldi. Yeni kemoterapiler, bağışıklık sistemi üzerine etki eden immünoterapiler, cerrahi ve radyoterapide olan gelişmeler umut verici. Erken evre kanserlerde tam iyileşme oranları yüksek. İleri evre kanserlerin de önemli bir kısmında yeni tedavilerle oldukça uzun süreler hastalığın kontrolünü sağlamak, ilerlemesini durdurmak ve geriletmek mümkün olabiliyor" şeklinde konuştu.