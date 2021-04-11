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Giriş Tarihi: 11.4.2021 12:51

Medeniyetler beşiği 'ta koronavirüs sessizliği

AA
Medeniyetler beşiği Harput'ta koronavirüs sessizliği

'da, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne kabul edilen, tarihi ve doğal güzellikleri ile yılın her dönemi ziyaretçi akınını uğrayan Harput Mahallesi'nde sessizlik hakim oldu.

Elazığ Valiliğince yapılan çağrılara vatandaşların uyması sonucu, özellikle hafta sonları binlerce kişiyi ağırlayan tarihi Harput Mahallesi'nde sakinlik gözlendi.

Antik çağlardan bugüne uzanan tarih ve kültür kenti olan, bünyesinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran Harput, tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleri ile de dikkati çekiyor.

Geçmişe ışık tutan tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Harput'ta, günün her saati seyri doyumsuz manzaralar oluşuyor.

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Medeniyetler beşiği Harput'ta koronavirüs sessizliği
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