Uzmanı açıkladı: Bu kişiler oruç tutabilir...

Kovid-19 ile mücadelede en önemli faktör bağışıklık sistemi olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu konuda gıda tüketiminin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu süreçte, özellikle Ramazan ayının gelmesi ile bağışıklığı güçlendirecek besinlerin daha çok tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Oğuz Özyaral, önerilerde bulundu. Pandemi nedeniyle birçok kişinin oruç tutmak konusunda kararsızlık yaşadığını da söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Pandeminin olması sorun değil. Sorun pandemi sürecinde vücudunuzu doğru şekilde korumak. Hasta olmayan ve bu salgından etkilenmemiş kişiler arzu ettiği takdirde oruç tutabilirler" dedi.

VÜCUDUNUZ SUSUZ BIRAKMAYIN

Bu süreçte sıvı tüketimine önem verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Vücudunuzu asla susuz bırakmamalısınız. Orucunuzu, iki bardak ılık su içerek açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayran, taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, sabaha doğru kefir, domates suyu, domates çorbası tüketebilirsiniz. İftardan sonra türk kahvesi, siyah çay veya bitki çayları içebilirsiniz. İftarla sahur arasında kadınların 1.5 litre, erkeklerin ise 2 litre sıvı tüketmeleri şarttır. Bu miktarın içine çay ve kahve tüketimini koymamalısınız" diye konuştu.