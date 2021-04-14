Aşı anketinden çıkan çarpıcı sonuç: Aşıdan şüphe duyanlar gençler ve 'bağışıklığım güçlü' diyenler

65 YAŞ ÜSTÜ AŞIYI OLMAYAN YÜZDE 23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü aşılanan vatandaş sayısının yüzde 76,4 olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yani yüzde 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Bu da bu rakamların içerisinde oluyor. Entübe vakaları içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 71'den yüzde 54,4'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarında ise bu oran yüzde 1,1 iken şu an 0,15'e düştü. Vefat edenler içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 65'e düştüğünü görüyoruz. Yani aşının 65 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanmasının etkisiyle hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını bu nedenle aşıları tanımlanmış olan vatandaşların aşılarını yaptırma noktasında hassasiyet göstermelerini ifade etmek istiyorum."