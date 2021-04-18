Cesaretin var mı yaşlanmaya! Genç kalma sendromunu böyle anlattılar

Akıllı telefon uygulamaları, değişen moda anlayışı, estetik cerrahi ve medikal uygulamalardaki sınırsızlık insanları yaşıyla düşman hale getirdi. 50'lerinde 25 yaşında gibi görünmek isteyen kadınlar, filtrelerle kendini gülünç hale sokan ünlüler, spor salonunda saatlerce ter dökerek ekrandaki jön gibi olmaya özenen orta yaşlı erkekler... Sokağa çıktığımızda kimsenin yaşını doğru tahmin edemez hale geldik.

Sabah Pazar olarak konuyu yaşıyla barışık isimlerle konuştuk. Sözü de önce uzmanlara verdik. Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Babucçu, tarihten bugüne yaşlılık korkusu konusunu anlattı:

- Çağlar boyu insanlar yaşsızlığın, ölümsüz güzelliğin peşindeymiş değil mi?

- Sadece tek tanrılı dinlerde değil, mitolojilerde de pek çok tanıdık isim sonsuz hayatın peşine düşmüşler. Doğal olarak hepsi son anda bu şansı kaybetmişler. İlginç bir şekilde dünyanın her coğrafyasında tüm insanlar bir ab-ı hayat suyu olduğuna inanmışlar.

Günümüzde bir gün sonsuz yaşamın sırrının bulunacağına inanıp kendilerini dondurtan milyarderler, geçmişin Firavunları ile aynı umudu paylaşmakta.

- Estetik cerrahinin bu arayıştaki yeri nedir?

- İnsanlar için sonsuz güzellik, sonsuz mutluluk demek. Sonsuzu yakalayamıyorsak hiç olmazsa bizi mutlu eden güzelliği yakalamak istememizden daha doğal ne olabilir ki? Bu arayışın ürünlerinden birisi de estetik cerrahi.

20. yüzyılın başlarından beri hızla gelişen estetik cerrahi günümüzün ab-ı hayatı olamasa da en azından Yunan tanrılarının genç kalmak için içtikleri Ambrosia şerbetine benzer bir duruma geldi. Çok şey bekleyip, çok şey verdiğimiz, karşılığında asla yeteri kadar aldığımızı düşünmediğimiz bir kaynak bu.