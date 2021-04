Cesaretin var mı yaşlanmaya! Genç kalma sendromunu böyle anlattılar

SELDA ALKOR / Oyuncu

Yüzü genç ama gözünün feri sönmüş

"İnsanların hep başkası olma çabaları yanlış geliyor bana. Yılların iki bıçak darbesiyle geriye çevrileceğine inanmıyorum. Evet, yüz genç görünebilir, ya fiziksel ve ruhsal değişimleri nasıl yapacağız? Feri solmuş gözleri hangi lens, hangi damla geri getirebilir? Varsa da ben bilmiyorum. Estetiğe karşı değilim, herkes istediğini yapar. Bence 'Her yaşın ayrı bir güzelliği var' sözü demode olamaz. Yeter ki her yaşı, yaşına göre yaşayalım. Oyuncu olarak her birimizin yaşına göre uygun roller var. Bizim zamanımızda makyajla yaşlanıp anne oynardık. Tabii ki olacak iş değil. Şimdi pırıl pırıl yüzlerle genç kız rolü mü oynayacağız? Vücut dili sizi ele verir, gözler sizi ele verir. Bir oyuncu kendi ile çok oynamamalı. Çünkü o bir oyuncu. Kendine, mesleğine saygılı olmalı."

AHU ORAKÇIOĞLU / İş insanı

Genlerle lego gibi oynanacak ve en iyi versiyonumuza ulaşacağız

"Çağımız insanı gençliği bir üretkenlik dönemi olarak kutsarken yaşlılığı maalesef kaçınılması gereken bir yararsızlık dönemi olarak görmeye başladı. Sosyal medya platformları ise gençliğin, güzelliğin ve gösterişin albenisini daha da artırdı. Gerçeği yaşamaktansa miş gibi yaşamak ne kadar sağlıklı bir zihin halidir? Kanımca filtrelerle, indirdikleri programlar ile fotoğraflarda yüzünü, kimliğini değiştirenlerin bu soruların samimi yanıtlarını aramaları gerekiyor. Ancak kanımca kadınların güzelliğe duydukları ihtiyaç asla bitmeyecek. Ve müteakip yıllarda tıp teknolojisinin gelişimiyle doğal estetik uygulamalar daha da yaygınlaşacak. Kişinin estetik yaptırdığını gizleyen başarılı uygulamalarla bu 'arızalı görünümler' tamamen ortadan kalkacak. Sonrası ise daha da müjdeli haberlere gebe! Gelişmekte olan Crisp teknolojisinden sonra genlerle lego gibi oynayacak bilim insanları. Ve bu sayede en iyi versiyonlarını yaşayan insanlara merhaba diyeceğiz!"





ETEL BALER / İş insanı

Estetisyenler doğal dışı uygulamalar yapıyor!

"Nasıl ki cilt bakımına, kuaföre gidiyoruz, bedenimizde de bakıma karşı değilim. Fakat maalesef estetisyenler genelde çok mükemmel, dolayısıyla doğal dışı müdahaleler yapıyorlar. Sonuçları genelde beni korkutuyor."





MELDA KAMHI KOSİF / İş insanı

Sokaklar karbon kopya insanlarla dolu

"Fiziksel bakımın yanı sıra insanın ruhsal anlamda da kendini şifalandırması gerektiğini düşünüyorum. En nihayetinde şifalanmış bir ruh hali bedene de aynı oranda yansıyacaktır. İçsel mutluluğu yakalayamamış bir insan her daim kendi dış görünüşü ile oynama, değiştirme çabasına girecektir. Bin tane bakım aletine girsek, 20 tane ameliyat bile geçirsek kendimizle barışık değilsek, görüntümüzle tatmin olmayız. Çok genç yaşlarda çok gereksiz bakım ve uygulamalara maruz kalmış ciltlerin en nihayetinde daha erken yaşlandığını gözlemledim. Bir de bu uygulamaların sonucu sokağa çıktığınızda insanlar karbon kopya misali dolaşıyorlar. Kişinin bireysel özelliklerinin, farklılıklarının insanı bir o kadar daha güzel gösterdiğini düşünüyorum. Her sene moda sektörünün dayattığı binbir çeşit uygulamanın gerekse de gerekmese de yapılmasına çok karşı olmakla beraber o furyaya kendini kaptırmış insanların robotlaşmasına tanık olmaktan da üzüntü duyuyorum."