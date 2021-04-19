Kovid-19’un tetiklediği hastalıklara dikkat

"AKCİĞER ÜZERİNDE EN SIK GÖRÜLEN ETKİSİ ZATÜRRE"

Koronavirüsün akciğer üzerinde en sık görülen etkisinin zatürre (pnömoni) olduğunu vurgulayan Türkmen, Covid-19' un tetiklediği diğer hastalıkları ise şöyle sıraladı: "Covid-19, kalp ve damar sistemi açısından kalbin sol/sağ karıncık fonksiyonlarında bozulma, kalp yetersizliği, sistemik hipertansiyon, ritim bozuklukları, kalp kası hasarı ve fonksiyon bozukluğunu; sinir sisteminde baş ağrısı, bilinç bozukluğu, nöbet, beyin iltihabı, inme ve sinir-kas kavşağı bozukluklarını; kas-iskelet sisteminde kas ve eklem ağrısını; gözde iltihabi reaksiyonları; kan sistemine ilişkin yaygın damar içi pıhtılaşmayı; ruh sağlığı açısından da obsesif kompulsif bozukluğu tetiklemektedir."

"TIBBİ KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN''

Hastalıktan ve hastalığa bağlı gelişebilecek diğer sistematik komplikasyonlardan korunmak gerektiğini belirten Uzman Hemşire Başak Türkmen, "Öncelikle maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymalı, kalabalık ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalı, yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürmeli, bir egzersiz planı dahilinde hareketsizliği önlemeli, tıbbi kontroller tele-sağlık üzerinden bile olsa aksatılmamalı" dedi.