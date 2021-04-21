Yemeği nasıl pişirdiğiniz de önemli

Ramazan'da doğru ve dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek çok büyük önem taşıyor. Özellikle sahurda fazla besin tüketimi yerine, yavaş sindirilen ve uzun süre tokluk hissi veren proteinli ve lifli besinler tüketilmek önemli. Diyet ve Beslenme Uzmanı Esra Şahin Ramazan ayında tüketilmesi gereken besinleri anlattı…

SÜTLÜ YA DA MEYVELİ TATLI

İftarda peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanılması, 10- 15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmesi uygundur. Yine enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna gibi posalı besinler) ve aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmelidir.

KIZARTMADAN UZAK DURUN!

Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Günde ortalama 2 – 2.5 litre su içmeye özellikle dikkat edilmelidir. Az su içilmesi durumunda vücut yorgunluk, dikkat güçlüğü, hafıza bozuklukları gibi sorunlarla karşı karşıya kalır. Enerji verirken sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve suları, soda, sebze suları vb. içmeye özen gösterilmelidir ancak bunlar günlük su ihtiyacımızın giderilmesine yardımcı olmaz.

HURMADA AŞIRIYA KAÇMAYIN

Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için, yemeklerde lif oranı yüksek gıdalar (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmelidir. Kuru hurma, folik asit, potasyum, demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengindir. 2 - 3 adet kuru hurma 1 porsiyon meyve yerine geçtiği için tüketilebilir. Fakat kuru hurma, kan şekerinin ani yükselmesine sebebiyet verdiği için aşırı miktarda tüketilmemelidir.

LİFLİ VE PROTEİNLİ BESİNLER TÜKETİN

Sahurda fazla besin tüketimi yerine, yavaş sindirilen ve uzun süre tokluk hissi veren proteinli ve lifli besinler tüketilmelidir.

Tam tahıllı ürünler

Tam tahıllı buğday ekmeği, çavdar veya kepek ekmeği,

Süt ürünleri, (yoğurt, ayran, süt kefir, cacık vb.)

Yumurta,

Ceviz, kavrulmamış fındık veya kavrulmamış badem)

Menemen (yumurtalı, zeytinyağlı, soğanlı, biberli, domatesli, maydanozlu)

Şekersiz hoşaf veya komposto

Taze sebze ve meyve gibi.

HAMUR İŞİ TÜKETMEYİN

Rafine ürünlerden, beyaz undan yapılmış unlu mamullerden, hamur işleri ve şekerli gıdalardan uzak durmalıyız. Kızartma, kavurma, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri çok yağlı, çok baharatlı, tuzlu olduğundan bu besinlerden uzak durulmalıdır. Bu besinler daha fazla susamaya sebep olacağından oruç tutmayı zorlaştırabilmektedir.