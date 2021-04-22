Kısırlık ile beslenme arasındaki ilişkiye dikkat!

DOĞRU BESLENME DÜZENİ İLE KISIRLIK İHTİMALİ AZALTILABİLİR

Beslenme; kişilerin büyüme ve gelişme süreci için oldukça önemlidir. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli besinlerin ve vitaminlerin alınması gerekir. Düzenli ve dengeli beslenme hem sağlık açısından hem de üreme fonksiyonlarının devamlılığı için önem taşır.

Olası kısırlık riski için beslenme açısında kontrol edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar;

Çok zayıf ya da çok kilolu olmak

Yeme bozukluğuna sahip olmak

Vegan – vejetaryen beslenmek

Belirli besin gruplarını tüketmek ya da tüketmemek

Aşırı egzersiz yapmak

Aşırı stresli hayat

Sık sık kilo alıp - vermek

Kısırlık sorunu yaşayan kişilerin genel beslenme alışkanlıkları incelendiğinde ise; vejeteryan beslenmek, çok düşük yağlı ya da aşırı yağlı beslenme, sebze – meyveleri kısıtlı tüketmek, süt ürünleri ve kırmızı et tüketmemek gibi ortak davranışlar bulunmuştur.

Bunların haricinde ise çok aşırı yemek yemek, hareket etmemek, şekeri fazla tüketmek sperm ve yumurta kalitesini ciddi oranda azalttığı tespit edilmiştir.

Günümüzde artar takviye besinler ve özellikle folik asit ile demir desteği kullanan kadınlarda hamile kalma oranında artış gözlenmiştir. Erkeklerde görülen çinko eksikliği ise sperm hareketliliği azalttığı için belirli aralıklar ile kontrol edilmesi gerekir.

SPERM VE YUMURTA SAĞLIĞINA YARARLI BESİNLER

Zararlı besinlerin haricinde değiştirilecek doğru beslenme davranışları ile sperm hareketliliği sağlanarak kişinin hamile kalma olasılığını arttırılabilir. Balık yağı, omega 3 vitamini, keten tohumu, ceviz ve benzeri besinlerin tüketilmesi önerilmektedir.

Hayat düzeni haline getirilmiş egzersiz gebe kalma durumuna olumlu etki eder. Obez ve kısır kadınlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki aşırı kilo, hareketsiz yaşam ve psikolojinin iyi olmaması hamile kalma durumunu olumsuz olarak etkiliyor.

KAÇINILMASI GEREKENLER

Kısırlığın kanıtlanmış nedenlerinden biri de GDO ve hormonlu besinlerdir. Hormonlu besinler kadınlarda östrojeni etkilerken erkeklerde ise meme büyümesi, cinsel güç kaybına sebep oluyor.

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğu hamilelik öncesi dönemde koyu sarı ve turuncu renkteki sebze ve meyvelerin fazla tüketimi kalitesiz yumurta üretimine neden olabilir. Kontrollü yapılan diyetlerde yeterli miktarda alınmayan demir, çinko, B12 vitamini kısırlığa zemin hazırlar.

Aşırı alkol alımı testislerde toksik etki yaratır. Bu etki ise ereksiyon kaybına ve sperm kalitesinde düşüşün en önemli sebebidir.

Kadınlarda ise günde 4 fincandan fazla kafein alımı östrojen düzeyini olumsuz yönde etkilerden yumurtlamanın önüne geçer. Sigara kullanımı ise hem kadınların yumurtalarına hem de erkeklerin spermlerine hasar verir.