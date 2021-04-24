Aşı karşıtlığının zamanı değil

Biontech aşısının da Türkiye'ye gelmesiyle artık iki aşımız var. Diğeri de 'Çin aşısı' olarak bilinen Synovac. Uzmanlar, pandemiden bir an önce kurtulmak için ikisinden birini mutlaka yaptırmak gerektiğinde hemfikirler. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, aşı olma süreciyle ilgili aklınıza en çok takılan sorulara ışık tutacak yanıtlar verdi…
COVID-19 aşısı olmadan önce yapılması gereken bir şey var mı?
Bazı insanlar aşı olmadan önce ağrı kesici alabiliyor. Oysa uzmanlara göre bu doğru değil. Alerji veya ateş gibi yan etkileri önlemek için önceden ilaç alınmasına gerek yok. Ancak alerjik hastalıklarınız varsa, aklınıza takılan sorularınızı hekiminizle paylaşabilirsiniz. Aşı öncesinde yapılabilecek bir şey yok ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir. Alerjik bünyesi olanlar da COVID- 19 aşısı yaptırabilirler. Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza danışmanızda yarar var.
TELAŞLANMAYIN VE DİNLENİN
En sık hangi yan etkiler görülüyor?
Kolda, özellikle de aşı
olunan bölgede hafif şişlik ve
ağrı görülebilir. Ancak ağrı,
aşının içindeki maddelerden
değil, iğneden kaynaklanır ve
genellikle bir gün içinde
geçer. Bunun yanı sıra; baş
ağrısı, halsizlik, yorgunluk,
kas ağrıları ve hafif derecede
ateş gibi belirtiler de görülür.
Aşıdan sonra hangi durumlarda doktora başvurmalıyız?
Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler
devam ediyorsa doktorunuza
başvurmayı ihmal etmeyin. Aşı
olduktan sonra da aslında hayatınıza
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Hafif yan etkiler gördüğünüzde
telaşlanmayın ve dinlenin. 2 doz
aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra
korunma başlayacaktır. Bu süreçte hiç
aşı olmamış gibi düşünmekte yarar
var.
Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı ne yapabiliriz?
Bol sıvı tüketin, özellikle de
su. Asla kalın giyinmeyin.
Üzerinizi sıkmayan,
terletmeyen giysiler tercih
edin.
Kolumuzdaki ağrı ve şişliğe karşı ne yapabiliriz?
Ağrıyan bölgeye
temiz, soğuk, ıslak bir
bez koyun. Ağrıyan
kolunuz hareketsiz
kalmasın. Kolunuzu
kullanın, hatta kol
egzersizleri yapın.
AŞILARIN İÇERİKLERİNDE NELER VAR?
Aşılara dair en çok merak edilen konulardan biri de içerikleri. Bu konuda pek çok komplo teorisini de duyduk. Ancak gerçekler öyle değil. Her iki aşının içeriğinde neler olduğunu merak ediyorsanız, işte yanıtı...
ÇİN AŞISI: CORONVAC - SYNOVAC
Alüminyum hidroksit:
Dile kolay, bu maddenin aşı tarihinde 70 yıllık geçmişi var. Synovac'ta da olan ve adjuvan (Yardımcı) olarak kullanılan bu madde, virüse verilen yanıtın gücünü artırmakla görevli. üretebiliyoruz. 2021 LGS'nin de sorunsuz işleyeceğine inanıyorum. Daha sene başından ilan edildiği üzere sınav 8'inci sınıfın birinci ve ikinci dönem müfredatından çıkacak. Pandemi öncesindeki yıllarda olduğu gibi bir sınav bekliyoruz.
Sodyum klorür:
Yani, tuz! Aşının yoğunluğunu vücudumuzdaki sıvılara göre ayarlayıp yayılmasını kolaylaştırır.
Monosodyum ve disodyum hidrojen fosfat:
O olmasaydı aşı antijenik özelliğini kolayca kaybedebilirdi.
Sodyum hidroksit:
Aşının uzun süre saklanabilme özelliği için gereken PH değerlerini ayarlamak onun işi.
Su:
Aşının içeriğindeki tüm maddelerin çözülerek vücuda enjekte edilebilmesi için kullanılır.
PFIZER - BIONTECH AŞISI
mRNA:
Virüse karşı protein oluşturulmasını ve vücudun savunma sisteminin bunu kullanmasını sağlar. Görevini bitirdikten sonra hücre tarafından yok edilir.
Yağ:
mRNA'nın zırhıdır. Çevresini bir tabaka halinde sararak onu korur.
Tuz:
Aşının pH düzeyini ayarlar ve vücut pH değeriyle dengeler.
Şeker:
Dondurulma aşamasında kullanılır. Dondurulan aşı onun sayesinde molekül yapısını bozulmalara karşı korur.
Su:
Aşıdaki tüm içeriğin çözülerek vücuda taşınması için vardır.