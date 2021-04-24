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Giriş Tarihi: 24.4.2021

Aşı karşıtlığının zamanı değil

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Aşı karşıtlığının zamanı değil

Her aşıda olduğu gibi COVID-19 aşılarında da elbette yan etkiler görülebilir. Ancak bu yan etkilerin geçici olduğunu unutmayalım. Uzmanlara göre COVID-19’a yakalanmaktansa, aşının bazı geçici yan etkilerini yaşamak çok daha akılcı

Biontech aşısının da Türkiye'ye gelmesiyle artık iki aşımız var. Diğeri de 'Çin aşısı' olarak bilinen Synovac. Uzmanlar, pandemiden bir an önce kurtulmak için ikisinden birini mutlaka yaptırmak gerektiğinde hemfikirler. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, aşı olma süreciyle ilgili aklınıza en çok takılan sorulara ışık tutacak yanıtlar verdi…
COVID-19 aşısı olmadan önce yapılması gereken bir şey var mı?
Bazı insanlar aşı olmadan önce ağrı kesici alabiliyor. Oysa uzmanlara göre bu doğru değil. Alerji veya ateş gibi yan etkileri önlemek için önceden ilaç alınmasına gerek yok. Ancak alerjik hastalıklarınız varsa, aklınıza takılan sorularınızı hekiminizle paylaşabilirsiniz. Aşı öncesinde yapılabilecek bir şey yok ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir. Alerjik bünyesi olanlar da COVID- 19 aşısı yaptırabilirler. Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza danışmanızda yarar var.



TELAŞLANMAYIN VE DİNLENİN
En sık hangi yan etkiler görülüyor?
Kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı, aşının içindeki maddelerden değil, iğneden kaynaklanır ve genellikle bir gün içinde geçer. Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülür.
Aşıdan sonra hangi durumlarda doktora başvurmalıyız?
Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Aşı olduktan sonra da aslında hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hafif yan etkiler gördüğünüzde telaşlanmayın ve dinlenin. 2 doz aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra korunma başlayacaktır. Bu süreçte hiç aşı olmamış gibi düşünmekte yarar var.
Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı ne yapabiliriz?
Bol sıvı tüketin, özellikle de su. Asla kalın giyinmeyin. Üzerinizi sıkmayan, terletmeyen giysiler tercih edin.
Kolumuzdaki ağrı ve şişliğe karşı ne yapabiliriz?
Ağrıyan bölgeye temiz, soğuk, ıslak bir bez koyun. Ağrıyan kolunuz hareketsiz kalmasın. Kolunuzu kullanın, hatta kol egzersizleri yapın.

AŞILARIN İÇERİKLERİNDE NELER VAR?
Aşılara dair en çok merak edilen konulardan biri de içerikleri. Bu konuda pek çok komplo teorisini de duyduk. Ancak gerçekler öyle değil. Her iki aşının içeriğinde neler olduğunu merak ediyorsanız, işte yanıtı...



ÇİN AŞISI: CORONVAC - SYNOVAC
Alüminyum hidroksit: Dile kolay, bu maddenin aşı tarihinde 70 yıllık geçmişi var. Synovac'ta da olan ve adjuvan (Yardımcı) olarak kullanılan bu madde, virüse verilen yanıtın gücünü artırmakla görevli. üretebiliyoruz. 2021 LGS'nin de sorunsuz işleyeceğine inanıyorum. Daha sene başından ilan edildiği üzere sınav 8'inci sınıfın birinci ve ikinci dönem müfredatından çıkacak. Pandemi öncesindeki yıllarda olduğu gibi bir sınav bekliyoruz.
Sodyum klorür: Yani, tuz! Aşının yoğunluğunu vücudumuzdaki sıvılara göre ayarlayıp yayılmasını kolaylaştırır.
Monosodyum ve disodyum hidrojen fosfat: O olmasaydı aşı antijenik özelliğini kolayca kaybedebilirdi.
Sodyum hidroksit: Aşının uzun süre saklanabilme özelliği için gereken PH değerlerini ayarlamak onun işi.
Su: Aşının içeriğindeki tüm maddelerin çözülerek vücuda enjekte edilebilmesi için kullanılır.

PFIZER - BIONTECH AŞISI
mRNA: Virüse karşı protein oluşturulmasını ve vücudun savunma sisteminin bunu kullanmasını sağlar. Görevini bitirdikten sonra hücre tarafından yok edilir.
Yağ: mRNA'nın zırhıdır. Çevresini bir tabaka halinde sararak onu korur.
Tuz: Aşının pH düzeyini ayarlar ve vücut pH değeriyle dengeler.
Şeker: Dondurulma aşamasında kullanılır. Dondurulan aşı onun sayesinde molekül yapısını bozulmalara karşı korur.
Su: Aşıdaki tüm içeriğin çözülerek vücuda taşınması için vardır.

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Aşı karşıtlığının zamanı değil
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