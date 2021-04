Aşı karşıtlığının zamanı değil

Biontech aşısının da Türkiye'ye gelmesiyle artık iki aşımız var. Diğeri de 'Çin aşısı' olarak bilinen Synovac. Uzmanlar, pandemiden bir an önce kurtulmak için ikisinden birini mutlaka yaptırmak gerektiğinde hemfikirler. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, aşı olma süreciyle ilgili aklınıza en çok takılan sorulara ışık tutacak yanıtlar verdi…Bazı insanlar aşı olmadan önce ağrı kesici alabiliyor. Oysa uzmanlara göre bu doğru değil. Alerji veya ateş gibi yan etkileri önlemek için önceden ilaç alınmasına gerek yok. Ancak alerjik hastalıklarınız varsa, aklınıza takılan sorularınızı hekiminizle paylaşabilirsiniz. Aşı öncesinde yapılabilecek bir şey yok ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir. Alerjik bünyesi olanlar da COVID- 19 aşısı yaptırabilirler. Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza danışmanızda yarar var.Kolda, özellikle de aşıolunan bölgede hafif şişlik veağrı görülebilir. Ancak ağrı,aşının içindeki maddelerdendeğil, iğneden kaynaklanır vegenellikle bir gün içindegeçer. Bunun yanı sıra; başağrısı, halsizlik, yorgunluk,kas ağrıları ve hafif derecedeateş gibi belirtiler de görülür.Aşıdan 24 saat sonra yan etkilerdevam ediyorsa doktorunuzabaşvurmayı ihmal etmeyin. Aşıolduktan sonra da aslında hayatınızakaldığınız yerden devam edebilirsiniz.Hafif yan etkiler gördüğünüzdetelaşlanmayın ve dinlenin. 2 dozaşı tamamlandıktan 2 hafta sonrakorunma başlayacaktır. Bu süreçte hiçaşı olmamış gibi düşünmekte yararvar.Bol sıvı tüketin, özellikle desu. Asla kalın giyinmeyin.Üzerinizi sıkmayan,terletmeyen giysiler tercihedin.Ağrıyan bölgeyetemiz, soğuk, ıslak birbez koyun. Ağrıyankolunuz hareketsizkalmasın. Kolunuzukullanın, hatta kolegzersizleri yapın.Aşılara dair en çok merak edilen konulardan biri de içerikleri. Bu konuda pek çok komplo teorisini de duyduk. Ancak gerçekler öyle değil. Her iki aşının içeriğinde neler olduğunu merak ediyorsanız, işte yanıtı...Dile kolay, bu maddenin aşı tarihinde 70 yıllık geçmişi var. Synovac'ta da olan ve adjuvan (Yardımcı) olarak kullanılan bu madde, virüse verilen yanıtın gücünü artırmakla görevli. üretebiliyoruz. 2021 LGS'nin de sorunsuz işleyeceğine inanıyorum. Daha sene başından ilan edildiği üzere sınav 8'inci sınıfın birinci ve ikinci dönem müfredatından çıkacak. Pandemi öncesindeki yıllarda olduğu gibi bir sınav bekliyoruz.Yani, tuz! Aşının yoğunluğunu vücudumuzdaki sıvılara göre ayarlayıp yayılmasını kolaylaştırır.O olmasaydı aşı antijenik özelliğini kolayca kaybedebilirdi.Aşının uzun süre saklanabilme özelliği için gereken PH değerlerini ayarlamak onun işi.Aşının içeriğindeki tüm maddelerin çözülerek vücuda enjekte edilebilmesi için kullanılır.Virüse karşı protein oluşturulmasını ve vücudun savunma sisteminin bunu kullanmasını sağlar. Görevini bitirdikten sonra hücre tarafından yok edilir.mRNA'nın zırhıdır. Çevresini bir tabaka halinde sararak onu korur.Aşının pH düzeyini ayarlar ve vücut pH değeriyle dengeler.Dondurulma aşamasında kullanılır. Dondurulan aşı onun sayesinde molekül yapısını bozulmalara karşı korur.Aşıdaki tüm içeriğin çözülerek vücuda taşınması için vardır.