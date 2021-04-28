‘Bu kararlarla bayramdan sonra asıl bayramı yaşayacağız’

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Ramazan ayında kısmi kapanmaya gidilmesiyle birlikte vaka ve test sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 17 gün sürecek tam kapanma uygulanacağı duyuruldu.



Alınan kapanma kararlarını SABAH'a değerlendiren Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, kararların iniş grafiğinin seyrini hızlı bir şekilde düşüreceğini söyledi.





Bugün gelinen tabloda rakamların aşağı düştüğünü ve alınan kararlarla birlikte 10-15 gün içerisinde mevcut düşüşün daha da hızlanacağını belirten Yiyit, şöyle konuştu: " Biliyorsunuz 14 gün önce biz kısmi kararlar almıştık. Rakamlar artık yatış değil de taburcu lehine doğru değişti. Ayaktan başvurular yüzde 20'lilk dilimlerde düşmeye başladı. Bu yasakların etkisiyle bayramdan sonra asıl bayramı yaşayacağız diye düşünüyorum".





RAKAMLAR MUTANT VİRÜSLE YÜKSELMİŞTİ



Bu defa şanssızlığımız daha hızlı bulaşan mutant bir virüsle karşı karşıya olmamız olduğunu belirten Yiyit, "Bu virüsün bulaşma hızı bu kadar fazla olduğu için bu kadar büyük rakamlar gördük. Bizim normalleşmemizle virüsün mutant halinin Türkiye'ye girmesi üst üste geldi. Ona rağmen ben hızlı bir şekilde rakamları düşürebileceğimizi düşünüyorum" dedi.





Bu kuralların diğerlerinden farklı olarak en uzun süreli ve en radikal kapanma olduğuna değinen Yiyit, "Bayramda şehirlerarası transferin durdurulması da aslında gidişatı rahatlatacak. Biliyorsunuz pandemide esas olan virüsün hareketini durdurmaktır, virüs de insanla taşınıyor. Eğer insanı sabit tutabilirseniz pandemi yönetiminde asıl yapılması gerekeni başarmışsınız demektir. Burada özellikle insanların toplu bir araya gelmelerinin önünü alacak kararlar alındı. Bayramda evet sıkıntı yaşayacağız ama bayram sonrası diyeceğiz ki bu kadar zahmete değdi.





"SÜRECİ YASAKLAR DEĞİL İNSANLARIN UYUMU BELİRLİYOR"



Ayrıca sağlık çalışanları ve halkın birbirine destek olarak bu 17 günlük kapanmayla sürecin güzel bir finalinin yapılacağını söyleyen Nurettin Yiyit şöyle devam etti: "Aşıya da hızlıca ayak uydurursak muhtemelen bu son yorgunluğumuz olacak. Çünkü aşının işe yaradığını, hastanedeki hastaların yatış yaş ortalamasının nasıl düştüğünü hep birlikte görüyoruz. Yasaklar ve kısıtlamalar değil insanların uyumu belirliyor süreci biz ne kadar yasak ve kısıtlama koyarsak koyalım önemli olan insanlarımızın uyumu. İnsanlarımız kurallara riayet ederse rakamların aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz.

Alınan kararlar hakkında SABAH'a konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş, bu kararla birlikte önümüzdeki günlerde vaka sayılarının 3 binli-5 binli rakamlara düşeceğini belirtti.





Kapanma kararını olumlu karşıladığını ve aşılamayla birlikte önümüzdeki dönemi en hasarsız şekilde geçirebileceğimizi vurgulayan Kurtuluş, "Aylardır biz de sağlık alanında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu eğer başarılı bir şekilde vatandaşımıza da uygulatabilirsek yazın büyük bir rahatlama sağlayacak. Dolayısıyla hastanelerimizin yükü de azalacak ve bekleyen, ertelediğimiz sağlık hizmetleri de bir nefes alacak. Sağlık personeli de bu kapsamda pandemi dışındaki işine dönebilecek" dedi.





Bayram öncesi hareketliliğin azalması açısından da önemli bir karar alındığına değinen Kurtuluş, "Vatandaşımız İstanbul'da yaşıyor ama bir ayağı da Anadolu'da. Bayram öncesi özellikle hazırlık yapılıyor ve herkes memleketine gidiyor, virüs orada artmaya başlıyor. Sonra bayram sezonu bitiyor ve virüs İstanbul'a geri taşınmaya başlıyor. Bu kapanmamanın da bu şekilde pozitif bir etkisi olacak. Kapanmanın akabinde geriye dönüşü de çok dikkatli yapmak gerekiyor. Belki birden bire bütün yasakları, kısıtlamaları kaldırmak değil kademeli olarak kaldırmak daha iyi olabilir. Vatandaşlarımızın kapanma süreci bitiminde de virüsün dolaşımda olduğunu ve bunu İstanbul'dan diğer şehirlere taşıdığımızın farkında olması ve kısıtlamalar dışında da çok dikkatli davranmaları gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.