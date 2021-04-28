Son dakika: Koronaya karşı nanoparçacık silahı! Tuzağa düşürüp ortadan kaldırıyor

TUZAĞA DÜŞÜRÜP ORTADAN KALDIRIYOR

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi.