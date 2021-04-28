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Giriş Tarihi: 28.4.2021 15:39 Son Güncelleme: 28.4.2021 15:46

: Koronaya karşı nanoparçacık silahı! Tuzağa düşürüp ortadan kaldırıyor

AA
Son dakika: Koronaya karşı nanoparçacık silahı! Tuzağa düşürüp ortadan kaldırıyor

haberine göre Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) potansiyel tedavisinde kullanılmak üzere nanoparçacıklar tasarlandı. Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika... Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulunda görevli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin hücrelere bağlanma mekanizmasını inceleyerek yüzeylerinde yüksek yoğunlukta ACE2proteini ve antikorlar bulunan iki tür nanoparçacık tasarladı.

TUZAĞA DÜŞÜRÜP ORTADAN KALDIRIYOR

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında "Nanotuzaklar", kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde psödovirüse karşı kullanıldı ve sistemin, virüsün hücrelere girişini tamamen engellediği görüldü.

AKCİĞERDE ENFEKSİYONUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Nanoparçacıkların, bağışlanan ve solunum cihazı yoluyla canlı tutulan akciğerde de enfeksiyonun önüne tamamıyla geçtiği gözlendi.

Bundan sonraki aşamada uzmanlar, sistemi SARS-CoV-2 ve varyasyonları üzerinde denemeyi planlıyor.

Uzmanlar, nanoparçacıkların, vücuda nazal sprey aracılığıyla verilmesini öngörüyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Matter" dergisinde yayımlandı.

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Son dakika: Koronaya karşı nanoparçacık silahı! Tuzağa düşürüp ortadan kaldırıyor
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