Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber geldi! "Önümüzdeki haftadan itibaren..."

"17 GÜN SONRA GECİKMİŞ BİR BAYRAMI, RAKAMLARIN GÜZELLİĞİYLE KUTLAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Yiyit sözlerine şöyle devam etti;

"Genel gidişat şu, artık iniş trendindeyiz ve bunun bu şekilde devam etmesiyle, belki yeni kısıtlamalarla çok daha güzel rakamları hep birlikte konuşuyor olacağız. Az daha sabır diyorum. Bu sabrın sonunda da gecikmiş de olsa, 17 gün sonra gecikmiş bir bayramı, rakamların güzelliğiyle kutlayacağız, diye düşünüyorum. Aslında bu dönemde mutant virüs nedeniyle biraz şanssız gibi gözüksek de şanslı olduğumuz konularda var. Bunlardan bir tanesi, aşı vesilesiyle daha genç yaş grubuyla uğraşıyoruz. Bir de bir yıllık tecrübenin getirdiği kazanımla yol yürüyoruz. Aslında bir önceki dalgayla kıyasladığımızda pozitif sayı ne kadar yüksek olsa da daha az hasta yatırıyoruz. Bu aslında büyük bir kazanım ve aşının bize getirdiği bir nimet."