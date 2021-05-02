Son dakika: 6 ayda 50 milyon doz gelecek! Sputnik V aşısı yüzde 91.6 etkili

'10-15 YILA ULUSLARARASI AŞI ÜRETİCİSİ OLURUZ'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye'nin bir numaralı gündeminde şu anda Kayseri'de üretilmeye çalışılan inaktif aşı var. Türkiye aşı çalışmalarında çok zengin. Eğer bu şekilde kaynaklar doğru kullanılırsa, Ar-Ge faaliyetleri desteklenirse, Türkiye yakın bir zamanda belki 10-15 yıl içinde önemli bir aşı üreticisi ve aşı Ar-Ge'si gelişmiş bir ülke haline gelebilir. Yetişmiş insan gücü de çok fazla hem uluslararası hem de ulusal düzeyde.