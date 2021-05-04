Tempolu yürüyüş Koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyor

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, Covid-19'la mücadelede egzersizin önemini anlattı…■ Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sevindirici sonuçlar ortaya koydu. 50 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre; düzenli egzersiz yapmak hastalığın seyrini ciddi olarak iyileştiriyor. Düzenli egzersiz yapan bireyler hiç yapmayanlara göre hastaneye daha az yatırılıyor ve yoğun bakım ihtiyacı olmuyor.■ Düzenli egzersiz için kritik eşik haftalık 150 dakikadır. Haftada 5 gün yapılan 30 dakikalık egzersizin, altta yatan hastalıklar, obezite ve sigara tüketiminden bağımsız olarak da faydasının devam ettiği görülür.■ İngiltere'de 400 bin yetişkin üzerinde yapılan başka bir çalışmaya göre; tempolu yürüyüş yapanların yavaş hızda yürüyüş yapanlara göre Covid-19'dan ölüm riskini 4 kat daha düşük.■ Egzersiz, beynimizdeki hormonal dengeyi olumlu yönde etkiliyor. Serotonin ve endorfin miktarını artırarak mental sağlığımızı koruyor.■ İyi bir uyku sağlığımızın temeli. Egzersiz yapan bireylerin uyku kalitesi artıyor.■ Egzersiz vücudumuzda stres anında sertleşen kaslarımızın gevşemesini sağlıyor.■ Düzenli egzersiz yapan bireylerin kalp fonksiyonları düzeliyor. Spor, kalp duvarlarının sertleşmesini ve kalpte gevşeme bozukluğu oluşmasını engelliyor.■ Beslenmeden bağımsız olarak iyi bir egzersiz programı ile iyi kolestrol olarak bilinen HDL miktarını artırıp, kötü kolestrol olarak bilinen LDL'yi ve trigliserid miktarını düşürüyor.■ Egzersiz vücuttaki antioksidan mekanizmalarını güçlendirerek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor.■ Egzersiz, akciğerlerimizin alt loblarının daha iyi havalanmasını sağlıyor.■ Covid-19'un obezite hastaları üzerindeki riski çok daha yüksek. Egzersiz ile metabolizma hızı artıyor, insülin direnci azalıyor ve kilo vermek kolaylaşıyor. Verilen kilolarla da organlarımızın çevresindeki viseral yağ dokusunun azalması bizi Covid-19 dahil birçok hastalıktan koruyor.