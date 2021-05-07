Diş fırçası alırken dikkat

Ağız ve diş sağlığında kilit noktanın; öncelikle evde doğru yöntemlerle ve doğru zamanda ağız bakımının yapılması olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Gülin Tulu Katı, buna ek olarak ise düzenli olarak diş hekimine kontrole gidilmesi olduğunu ifade etti.

Gülin Tulu Katı, gün içerisinde yediğimiz yemeklerin dişlerin üzerindeki çukurcuk ve boşluklarda, dişler arası bölgelerde ve diş etinin içerisinde uzun süre kalarak bakterilerin beslenmesi ve çoğalması için uygun ortam meydana getirmesiyle çürük ve diş eti enfeksiyonları gibi problemler ortaya çıktığını belirterek ''Bunu önlemenin en iyi yolu yiyecek artıklarının etkili bir biçimde uzaklaştırılmasıdır. Diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız gargarası günlük ağız hijyenini korumak için gerekli, yeterli ve ulaşılması kolay gereçlerdir'' dedi.

Doğru diş fırçalamanın öncelikle, arka dişler gibi temizlenmesi zor ve dar bölgelere girebilen, ağzımıza uygun bir diş fırçasının seçilmesiyle başladığını hatırlatan Katı, ''Diş fırçasının başının yaklaşık olarak 2 dişimizin genişliğinde olması tercih edilir. Çok yumuşak kıllı fırçalar, artıkları uzaklaştırmada yeteri kadar etkin olmayabilirken çok sert kıllı fırçalar ise diş ve dişetlerimizi tahriş edebilir. Burada amaç; hem etkin temizlik yapmak hem de dokulara zarar vermemektir.'' diye konuştu.