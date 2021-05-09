Ağızdaki bazı bakteriler kalp krizi sebebi





DİŞ İPİNİ İHMAL ETMEYİN

Bu problemleri önlemenin en kolay yolu günlük ip kullanımı, her gün en az iki defa diş fırçalamak ve en fazla 6 ayda bir diş hekimi kontrolüdür. Çok kullandığınız ağız gargaraları her ne kadar eczanelerde reçetesiz satılsa da, doktor kontrolünde kullanmanız faydalı olacaktır. Fazla kullanım; faydalı bakterilerin de zarar görmesine, dilde ve dişlerde renklenmelere, tat kaybına, tansiyon problemi olan hastalarda sıkıntılara ve değişik problemlere sebep olabilir. Dişleri fırçalamama, kötü ağız hijyeni, hatalı protezler, diş taşları, diş eti problemleri bakteri sayısını artırır. Diş eti hastalığı, mevcut bir sağlık sorununu karmaşık hale getirebilir ve yeni bir sağlık sorunu ortaya çıkarabilir. Bunların haricinde kötü bir gülümseme ve ağız kokusu ortaya çıkaracağı için sizi ve çevrenizi etkileyen bir sosyal problem olarak devam eder. Ağız bakımını yapmayan kişilerin ortaya çıkardığı problemler diğer bireyler tarafından kolayca teşhis edilebiliyor. Sadece birkaç gün fırçalanmayan dişlerdeki diş plaklarının sarı görüntüsü, dışarıdan belli olur. Kötü nefes adını verdiğimiz ağız kokusu da bununla beraber devam eder. Kötü ağız hijyeninin devam etmesi, diş plaklarının etkisiyle diş etlerinin iltihaplanmasına ve enfeksiyona yol açar.

AĞIZ KOKUSUNU TEDAVİ ETTİRİP DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Periodontal hastalıklar ve ağız bakterileriyle bağlantılı sağlık sorunlarıyla mücadelenin en iyi yolu, iyi bir ağız hijyenine sahip olmaktır. Diş ve diş etlerinizi hastalıktan uzak tutmak için ağızda bakterilerin kaynağı olan plak oluşumunun engellenmesi gereklidir.

Dişlerinizi günde en az iki kere fırçalayın, düzenli olarak diş ipi kullanın.

Sizin için uygun olan diş fırçalama, ara yüz fırça kullanımı ve diş ipi kullanımını diş hekiminizden öğrenin.

Her fırçalama tekniği sizin için uygun olmayabilir.

Ayrıca muayeneleriniz ve temizlik işlemleriniz için diş hekiminizi yılda en az iki kere ziyaret edin.