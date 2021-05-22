Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken Favipiravir kararı!

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Mücadele kapsamında en önemli silahımız olan aşılar ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından umudumuz giderek arttı. Zira yaşanan son kapanmanın da meyvesini vermesiyle birlikte koronavirüs vaka ve hasta sayılarında önemli ölçüde düşüş kaydedildi.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan yeni tip koronavirüsün yeni bir hastalık olması nedeniyle tedavisinde yeni güncellemeler yaşanabiliyor. Nitekim Sağlık Bakanlığı da koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir değişiklik yaptı.
Bakanlığın Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi'nde yaptığı değişikliğe göre koronavirüs tedavisinde bundan sonra 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir adlı ilaç verilecek. Yalnız bu ilaç verilmeden önce ailelerden onay formu alınacak.
Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yapılan değişiklikle Hidroksiklorokin rehberden çıkarılmıştı. Koronavirüsün yeni bir hastalık olması dolayısıyla sürekli kendini güncelleyebiliyor. Bu durum tedavi sürecinde de güncellemeleri beraberinde getiriyor.
Sağlık Bakanlığınca sürekli güncellenen Covid-19 Rehberi'nde geçtiğimiz haftalarda 'Erişkin Hasta Tedavisi' başlığında yenileme yapılarak hastalığın tedavi algoritması içerisinde yer alan ve daha önce kullanılan 'hidrosiklorokin' ilacının artık kullanılmaması kararı alınmıştı. Rehberde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılan hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçların Covid-19 tedavisinde antiviral olarak önerildiği ve kullanıldığı hatırlatılmıştı.