Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken Favipiravir kararı!

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti.