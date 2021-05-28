Koronavirüs testlerinin yüzde 10'unda bu durum görülüyor!

'EV ZİYARETLERİNİ ERTELEMEK GEREK'

Dr. İnal, ev ziyaretlerinin bulaşı artıran en büyük etken olduğunu kaydederek, "Maalesef en büyük sorun, ev ziyaretleri devam ediyor. Bu süreçte vakaların arttığını görebiliyoruz. Ev ziyaretleri ne kadar artarsa vakaların da o kadar artması mümkün. Özellikle 100 binli vaka sayılarına baktığımız zaman bazı illerde bu sayının yüksek olduğunu görüyoruz. Kayseri de bunlardan biri. Bizim şehrimiz de dahil olmak üzere bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ev ziyaretlerini ertelemek gerekiyor. Dünyada bu virüsü sıfırlayan ülkelere baktığımız zaman iki yöntem var. Biri kurallara uyarak, vakaları sıfırlayabilirsiniz; ikincisi ise aşı. Şu anda bizim aşılama hızımız devam ediyor. Toplumun çoğu aşılandığı zaman da vakalarımızın düştüğünü göreceğiz. Aşılanma süresince bizim bu kurallara uymamız şart" dedi.

'KARANTİNAYA ALINANLAR DIŞARI ÇIKIYOR'

Dr. İnal, filyasyon ekiplerine yardımcı olunması gerektiğini söyleyerek, "Vakalar düşüyor ama önemli olan bunun tekrar artmamasını sağlamak. Filyasyon ekiplerimiz Covid-19 tanısı koyulduktan sonra aynı ev halkını karantinaya alıyor. Karantinadan sonra bu kişilerin evden çıkmasının engellenmesi gerekiyor. İnsanların buna uyması şart. Biz etrafımızdan duyuyoruz. Karantinaya alınan kişilerin dışarı çıktığını görüyoruz. Şehirler arası yolculuk yapanlar bile var ki bunlar HES kodu ile yakalanabiliyor. İnsanlar şunu bilmelidir ki hastalığı bulaştırdığınız insan hayatını kaybedebilir" diye konuştu.