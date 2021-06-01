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Giriş Tarihi: 1.6.2021 17:12

Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat

DHA
Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat

Ağrı atakları ile birlikte gelen bazı belirtilerin nevralji habercisi olabileceğini belirten ve hastalığın tedavisine ilişkin önemli ipuçları veren Uzmanı Dr. Alev Güner, “, yüzün tamamının ve başın ön yarısının dokunma hissinin beyne iletilmesini sağlayan sinirin bir rahatsızlığıdır. Yüzün bir yarısında ciddi yanma, batma, elektrik çarpması gibi çok şiddetli ve kısa süreli bir ağrı ile kendini belli eder” dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alev Güner, trigeminal nevralji hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AĞRI ATAKLARI İLE GELEN BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Ağrı ataklarının yüze dokunma, çiğneme, diş fırçalama, rüzgâra maruz kalma, makyaj yapma, yutkunma ve konuşma gibi durumlarda başlayabileceği gibi ayrıca çok sıcak ve soğuk gıdaların alınması, gülümseme gibi yüzün gerildiği durumlarda da nevraljinin başlayabileceğine dikkat çeken Güner, "Ataklar saniyeler sürebileceği gibi defalarca tekrarlayabilir. Zaman içinde atakların sayısı ve süresi artabilir. Hastalar ağrı oluşmadan önce ağrının başlayacağını anlayabildikleri gibi ağrı sonrasında yüzde istemsiz kasılmalar olabilir" diye konuştu.

"Trigeminal nevraljiye neden olan etkenlere dikkat çeken Dr. Güner, "Trigeminal sinirin beyin sapından çıkıp geçtiği alanlar üzerindeki anatomik yapılardaki dokuların basısı olabileceği gibi multipl skleroz ve sinir dokusunda hasara yol açabilen diyabet sayılabilir. Aile bireylerinde trigeminal nevraljinin bulunması birinci derece akrabalar için de risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Trigeminal nevralji pek çok hastada ağrılı ataklara bağlı olarak kaygı bozuklukları gelişmesine neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat
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