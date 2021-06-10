Bel ve boyun fıtığı tedavisi acele ile yapılmamalıdır

Bel ağrısı ve boyun ağrısı doktora başvurma ve işgücü kaybı nedenleri arasında ilk sıralarda gelmektedir. Çoğu zaman bel ağrısı ve boyun ağrısı masum kas tutulmalarına bağlıdır, altta yatan önemli bir hastalık bulunmaz. Ağrı, hoş olmayan, sevimsiz bir histir. Ağrı tek başına bir hastalık değil, altta yatan bir nedene bağlı gelişen bir belirtidir. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Ağrı tedavisindeki başarı, ağrının nereden kaynaklandığının doğru olarak belirlenmesine önemli ölçüde bağlıdır. Ağrılar omurga sisteminin herhangi bir noktasından kaynaklanabilir. Ağrıya neden olan fiziksel hastalıklar psikolojik sorunlara da yol açabilir.

Bel ağrısı, sırt ağrısı ve boyun ağrısına yol açabilecek hastalıklar yeterince araştırılmadan, ağrının gerçek kaynağı açıkça ortaya koyulmadan yapılacak tedavi, ne tür bir tedavi olursa olsun, üstünkörü bir tedavi olacaktır. Özellikle de ameliyat kararı vermeden önce ağrının başka bir yerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı detaylı olarak araştırılmalıdır. Detaylı bir araştırma sonrasında genellikle belirlenebilen hastalıklar genellikle şunlardır;

Bel fıtığı, boyun fıtığı

Omurga kireçlenmesi

Omurga kanalı darlığı

Bel kayması

Tümörler

Yaralanmaya bağlı yumuşak doku ve kemik hasarları

Skolyoz ve kifoz gibi omurga eğrilikleri

Romatizmal hastalıklar

Bazı durumlarda, bel ağrısı ya da boyun ağrısının altında yatan gerçek neden anlaşılamayabilir. Fibromyalji ve nöropatik ağrı bunlar arasındadır.

Kronik ağrının tanısı zor olduğu için tedavisi de aynı şekilde zordur. Ağrı çeken hasta bir an önce ağrıdan kurtulmak için, etraftan ne duyarsa uygulamaya çalışır. Özellikle televizyonlarda ve internet ortamında, ağrı tedavisini istismar amaçlı olarak kullanan birçok ürün, hatta sağlık personelleri tarafından önerilen, bilimsel kanıtlara dayalı olmayan tedavi yöntemleri ile karşılaşıyoruz. Bu tedavilerin sonucunda hasta hem maddi kayba hem de zaman kaybına uğrar, ağrı tedavisi konusunda da hiçbir sonuç elde edemez.

HER ZAMAN AMELİYAT GEREKTİRİR Mİ?

Ağrının gerçek kaynağının araştırılması doğru bir tedavi yapılabilmesi için çok önemlidir. Sadece kaslarda kuvvet kaybı, idrar ve dışkı yapamamak gibi ciddi bulgular var ise acil bir ameliyat gerekir. Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi ve ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi için fıtığa neden olan yıpranmış disk ekleminin içine ulaşılarak bizzat eklemin içine yapılacak tedaviler dışında kalan yüzeysel iğne, lazer ya da radyofrekans uygulamaları çoğu zaman işe yaramaz. Yüzeysel tedavilerin, fıtığı ya da kireçlenmiş eklemi tedavi etmeleri mümkün değildir, sadece kısmi ve kısa süreli bir kas gevşemesi sağlayabilirler.

Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Sadece MR görüntülerine bakıp ameliyat kararı vermek hiç doğru değildir. Yeterince incelenmemiş, değerlendirilmemiş hastaların bir kısmının ağrıları filmlerde görünen bel fıtığına değil başka bir nedene bağlı olabilir. Bu durumda alelacele, yeterince ölçüp biçmeden yapılan ameliyatların fayda sağlamama riskleri vardır. Ağrı tedavisi hassas bir konudur ve öncesinde hastayı dikkatle dinlemeyi, detaylı bir hasta muayenesini ve hem radyolojik hem de laboratuvar incelemelerini gerektirir.