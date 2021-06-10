Bu mineral sağlığın temelini oluşturuyor

İnsan vücudunun temel süreçlerini destekleyen yedi temel mineralden biri; Potasyum. Tansiyonu dengeliyor, kalbi koruyor, kemik ve kas yapısını güçlendiriyor, böbreklerin işlevine destek oluyor. Birçok sebze ve meyveden kolayca alınabilen bu mineralin faydalarını, potasyum bakımından zengin yiyecekleri, eksikliğinin hangi hastalıklara sebebiyet verdiğini Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, SABAH.COM.TR okurları için anlattı…

"İnsan vücudunun, yedi temel makro mineralden biri olan ve temel süreçleri destekleyen potasyuma mutlak olarak ihtiyacı vardır. Potasyum böbreklerin, kalbin, kasların işlevinde ve sinir sistemi yoluyla uyarıların iletilmesinde önemli rol oynar. Yetişkin bir insanın günlük potasyum ihtiyacı ortalama 2500 mg olduğu halde insanların büyük çoğunluğu bu miktarın altında kalıyor."

KEMİK VE KAS ERİMESİ HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR



Doç. Dr. Muhammed Keskin "Potasyum, vücudun sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu bir elektrolittir. Fazla tuz tüketmek ve yüksek sodyum seviyelerine sahip olmak yüksek tansiyon riskini artırabiliyor. Potasyum ise vücudun sodyumu uzaklaştırmasına yardımcı olarak bu riski azaltır. Ayrıca kan damarlarının duvarlarını gevşeterek kan basıncını yönetmeye yardımcı olur.Kemik sağlığında da büyük rol oynayan potasyumu içeren meyve ve sebzeleri daha çok tüketen kişilerin daha yüksek kemik mineral yoğunluğuna sahip olduğu görüldü. Vücuttaki kemik mineral yoğunluğunun yüksek olması da kemik erimesi (osteoporoz) riskini ciddi olarak azaltıyor. Ayrıca potasyumdan zengin beslenme yaşla beraber ortaya çıkan sarkopeni yani kas erimesi riskini de düşürüyor." diyor ve ekliyor "Sağlıklı bireyler potasyumdan fakir beslenirlerse böbreklerden kalsiyumun emilimi azalır. Kalsiyum emilimi bozulan bireylerde kemik erimesi riski artar ve idrar yoluyla fazla kalsiyum atıldığı için de böbrek taşı oluşabilir. Bununla birlikte böbrek yetersizliği olan bireylerde potasyum seviyesi kendiliğinden yükselebileceği için fazla potasyumlu gıdalar tüketmelerini önermiyoruz. Bu gibi durumlarda hekiminiz diyete ne kadar potasyum ekleneceğini belirleyecektir."

POTASYUM KAYNAĞI KURU MEYVELER VE BAKLİYATLLAR



"Potasyum, birçok bitki bazlı gıdada bulunur ancak besinlerin işlenmesi potasyum seviyelerini düşürür. Sürekli olarak işlenmiş gıdalarla beslenen insanlarda potasyum düşüklüğü daha sık görülür. İşlenmiş gıdaların çoğu yüksek sodyum içeriğine sahiptir, bu nedenle yüksek oranda işlenmiş gıda diyeti olan bir kişinin potasyum alımını buna göre artırması gerekebilir." diyen Doç. Dr. Muhammed Keskin potasyum kaynağı olarak kuru kayısı, kuru erik, mercimek, patates, barbunya, portakal suyu, soya fasulyesi, muz ve süt başta olmak üzere özellikle kuru meyve ve bakliyatların tüketilmesini öneriyor.

TUZ KULLANIMINI KISITLAMAK GEREK



Doç. Dr. Muhammed Keskin genel olarak sodyum oranı düşük olan sağlıklı bir diyetin vücuda yeterli potasyumu sağlayacağını söylüyor ve "Kan basıncını yönetmek, inme riskini azaltmak, böbrek taşlarını önlemek, kemik sağlığını arttırmak ve kan şekeri seviyelerini düzenlemek için yüksek potasyuma sahip bir diyetle beslenmenizi öneriyoruz." diyor.

EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?



"Potasyum eksikliği yani hipokalemi, yüksek tansiyon, böbrek taşı riski ve kemiklerde düşük kalsiyoum yoğunluğu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hafif potasyum eksikliğinde kabızlık, yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve genel bir iyi olamama hissi veya halsizlik yaşanabilecekken sağlıklı bir insanda potasyum seviyeleri 2.5 mmol/I'nin altına düştüğünde bunu orta-şiddetli olarak değerlendiriyoruz ve glukoz intoleransı, kas felci, solunum problemleri, kalp hastalığı olan kişilerde kalp ritminde değişiklikler, şuur bozukluğu ve konfüzyon görebiliyoruz." diyen Doç. Dr. Muhammed Keskin ciddi potasyum eksikliğinin kalbi etkileyebileceği için yaşamı tehdit edeceği konusunda uyarıyor.