Nedensiz morluklar K vitamini eksiği belirtisi

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Emiroğlu, K vitaminin eksikliği durumunda kanama, pıhtılaşma bozuklukları ve bu sorunlara bağlı olarak pek çok organın fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelebileceğini belirtti.

Emiroğlu, şunları kaydetti:

"K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresi uzuyor. Vücutta kesik veya yara yokken eksikliğinde nedensiz ve aşırı kanama ve morarmalar görülebiliyor. Kanama pıhtılaşma bozukluklarına bağlı vücudun birçok organını etkileyen K vitamini, ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalar, fermente ve hayvansal besinler ile yağlı tohumlarda bulunuyor."

Cilt sağlığını koruyan K vitaminin ilerleyen yaşlarda hafıza ile ilgili bilişsel fonksiyonları güçlendirici etkisi olduğunu belirten Emiroğlu, damar mineralizasyonunu önleyici etkisinden dolayı K vitamininin kalp damar hastalıkları, felç ve beyin kanaması gibi hastalıkların önlenmesi için de önemli olduğunu ifade etti.

K vitamini içeren besinlere değinen Emiroğlu, ıspanak, brokoli, bezelye, taze fasulye, marul, lahana, kuşkonmaz gibi yeşil sebzelerin yanı sıra domates ve şalgam gibi kırmızı gıdalarda K vitamini bulunduğunu belirtti.

Bunlara ek olarak tüketilecek gıdalardan bahseden Emiroğlu, "Soya ve Meksika fasulyesi, yeşil çay, buğday yulaf gibi tahıllar ile süt ve süt ürünleri, et, yumurta ve sakatat gibi hayvansal gıdalarda birlikte fermante gıdalar ve yağlı tohumlarda yeteri miktarda K vitamini bulunur." ifadelerini kullandı.