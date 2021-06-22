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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:56 Son Güncelleme: 22.6.2021 15:57

’nda bunlara dikkat

İHA
Karpal Tünel Sendromu’nda bunlara dikkat

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzm. Dr. Sibel Özdinç Varol, hakkında bilgilendirdi. Karpal Tünel Sendromu’nun genellikle ellerin yorulduğuna işaret eden bir rahatsızlık olduğunu belirten Uzm. Dr. Varol, “İnsan elinin avuç içi kısmında yer alan, kemikler ve bağlar ile çevrili karpal tünelde bulunan ve median sinir adı verilen sinir üzerine baskı uygulanması el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve halsizliğe Karpal Tünel Sendromu adı verilir.” diye konuştu.

"Karpal Tünel Sendromu neden olur?" sorusuna yanıt veren Dr. Varol, şöyle konuştu:

"Sinirlere ve sinir sistemine zarar veren koşullar riskini artırabilir. Örneğin gibi bazı kronik hastalıklar, sinir hasarına neden olabildiği için Karpal Tünel Sendromu'na yol açabilir. Romatoid artrit ve diğer enflamatuvar durumlar, bunlara ek olarak bozuklukları, böbrek yetmezliği ve gibi bazı diğer tıbbi durumlar ve Obezite de Karpal Tünel Sendromu gelişmesi riskini artırabilir. Hamilelik ile doğrudan ilişkili olan Karpal Tünel Sendromu genellikle hamilelikten sonra kendi kendine iyileşir."

BUNLARA DİKKAT

Karpal Tünel Sendromu'nu önlemek için etkili bir yöntemin henüz bulunamadığını belirten Dr. Varol, "Ancak eller ve bileklerdeki gerginliği asgari seviyeye indirmek için kullanılabilecek çeşitli stratejiler mevcuttur. Bunun için öncelikle daha gevşek tutmalı ve daha az güç ile kavrama yapılmalıdır. Çalışma esnasında gerekliyse klavyelerin tuşlarına daha hafif bir şekilde vurmak yararlı olabilir. Uzun süreli yazı yazmak gerekli olursa, büyük ve düzgün çalışan bir kalem kullanılmalıdır. Çalışmaya kısa ve sık aralar verilmelidir. Kullanılan klavye ve fare dirsek hizasının çok az altında tutulmalıdır. Eller ve kollar sıcak tutulmalıdır. Soğuk ortamlar el ağrısı ve sertliği geliştirme oranını yükseltir." ifadelerini kullandı.

NASIL BELİRTİ VERİR?

Karpal Tünel Sendromu'nun belirti ve semptomlarının genellikle yavaş başlayarak geliştiğini aktaran Dr. Varol, şunları kaydetti:

"Normal şartlar altında bireyler ilk olarak parmaklarında veya elinde karıncalanma ve uyuşma olduğunu fark ederler. Karpal tünel sendromunun belirtileri genellikle gazete, kitap, telefon veya direksiyon simidi gibi nesneleri tutarken ortaya çıkar. Etkileri yaygın olarak geceleri görülür. Bazı vakalarda hisler bireyi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Ellerde zayıflık ve güçsüzlüğün yanı sıra nesneleri elden düşürme Karpal Tünel Sendromu'nun bir başka belirtisidir."

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Karpal Tünel Sendromu’nda bunlara dikkat
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