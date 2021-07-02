Sağlıklı güneşlenmenin püf noktaları





"HER İNSANIN GÜNEŞE, GÜNEŞLENMEYE İHTİYACI VARDIR"

İnsanların güneşe ihtiyacı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Salih, "Her insanın güneşe, güneşlenmeye ihtiyacı vardır. Ancak bu sanılanın aksine saatlerce güneş altında kalmak değildir. Günde 10 dakika boyunca el, yüz, kol, bacak gibi bölgelerin güneşe açık olması yeterlidir. Güneş ışığının cilt sağlığına faydalarının yanı sıra; D vitamini sentezlenmesi sağlamak, kemik sağlığını geliştirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, beyin sağlığını korumak, vücuttaki fazla yağın atılmasını sağlamak ve dişleri güçlendirmek gibi önemli faydaları vardır. Güneş, vücutta D vitamini ihtiyacının yüzde 90'ını karşılamaktadır ve D vitamini kemik sağlığı için çok önemlidir. Güneş ışınlarından iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, öncelikle cilt tipinize ve güneşlenme sürenize uygun yüksek faktörlü bir güneş koruyucu krem kullanmalı, beslenmenize dikkat etmeli ve uygun giysiler giymelisiniz. Güneş ışığından faydalanırken; üzerinizde ince, açık renk, pamuklu giysiler olsa da güneş koruyucu krem kullanmalısınız. Güneşte ve sıcak havada yoğun sıcak ve terlemenin etkisiyle sıcak çarpması yaşamamak için sıvı almalısınız. Etkili bir güneş koruması için güneş koruyucu kreminizi 4 saatte bir yenilemelisiniz. Güneşlenme için sabah 10:00 ve 10.30, öğleden sonra ise 16.00-17.00 saatleri arasını tercih etmelisiniz. Ultraviyole ışınlarından korunmak için bulutlu havalarda da güneş koruyucu kremler kullanmalısınız. Sıcak çarpmasından ve gözlerinizi güneşten korumak için geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız.



Yaş grubuna bağlı olarak güneşe çıkma sürelerinde bir farklılık olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Salih, "Ancak özellikle çocukların hassasiyetleri düşünüldüğünde çok daha dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü bebek ve çocuk ciltleri güneş yanığı açısından çok daha hassas ve korunmasızdır" diye konuştu.



Koruma faktörü içeren güneş kremlerinin korumaya yönelik olumlu etkilerinin olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Salih, "Ancak tek başına yeterli değildir. Sadece bu kremlerle koruma sağlamak mümkün değildir. Çünkü güneş ışınları sadece açıkta kalan bölgelerimizi değil, vücudumuzun kumaş altında kalan bölgelerini de etkiler. Bu yüzden güneşten korunmayı geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü, pamuklu ve bol kıyafetlerle desteklemek gerekmektedir" dedi.