Sürekli mide bulantısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Sürekli mide bulantısı ama kusamama problemi neden olur?

Sürekli mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçebildiği gibi uzun sürekli geçmeyerek sürekli mide bulantısı problemine maruz kalma gibi durumlarda olabiliyor. Sürekli mide bulantısı kusma hissi vererek günlük yaşantımızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ayrıca iştahsızlık gibi sorunlara yol açarak kişide kilo kayıpları görülebilmektedir. Mide bulantısı sorunu için evde bitkisel ve doğal yöntemlerle tedavi olmak yeterli olabiliyor. Özellikle bitkisel çaylar sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklara iyi gelerek rahatlama hissi verir. Sürekli mide bulantısı nasıl geçer? Sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, işte mide bulantısına iyi gelen yöntemler…

SÜREKLİ MİDE BULANTISI AMA KUSAMAMA

Sürekli olan ve geçmek bilmeyen mide bulantıları altında yatan ciddi hastalıklar olabilir. Bunun teşhisi için en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman doktor kontrolünde bazı tahliller yaptırmamız gerek. Bu tahliller sonucunda mide bulantısına neden olan hastalıklar bulunabilir. Sürekli mide bulantısı ama kusamama durumu kişiye iştahsızlık, halsizlik ve baş ağrısı gibi yan etkiler yapabileceği için mide bulantısına iyi gelen ilaçlar kullanabilirsiniz. Ya da bitkisel ve doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Evde mide bulantısına iyi gelen doğal tedavi yöntemleri! Bulantıya ne iyi gelir, evde ilaç kullanmadan nasıl geçer?

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Mide bulantılarına neden olan kesin bir etken yoktur. Genel olarak bakıldığında mide bulantısına sebep olan etkenlerin başında yediğimiz ve içtiğimiz besinler geliyor. Mesela yağlı gıdalar mide bulantısına neden olabilecek bir durumdur. Abur cubur yemek, alkol tüketimi, sigara içmek gibi etkenler yine mide bulantısına neden olabilecek durumlardır. İşte mide bulantısına neden olabilecek diğer durumlar:

Kulakla ilgili problemler, hastalıklar

İlaç kullanımı

Üşütme ve soğuk algınlığı

Gıda alerjileri

Sigara kullanımı

Gıda zehirlenmesi

Baş dönmesi

Mide hastalıkları

Alkol kullanımı

Migren ve migren olmayan baş ağrıları

Yüksek ateş

Mide kanseri

Bağırsak hastalıkları

Bağırsak kanseri

Stres

Araç tutması

Kötü kokulu ortamlar

Gebelik

MİDE BULANTISINI GEÇİRİR?

Mide bulantısına iyi gelecek ilk şey temiz havadır. Eğer kapalı bir ortamda duruyorsak, havasız ve kötü kokulu bir ortamsa, bir an önce oradan uzaklaşıp açık havaya çıkmalıyız. Derin nefes alarak temiz havayı solumalıyız. 5-10 dakika yürüyüş yaparak midemizin yatışmasını beklemeliyiz. Diğer bir yöntem ise tuzlu ayran içmektir. Eğer mümkünse tuzlu ayran yaparak sakin bir yere oturup içebiliriz. Ve yine mümkünse sırt üstü yatıp yarım saat dinlenmeliyiz.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı için iyi gelen yiyecek, içecek ya da uygulanabilecek egzersizleri merak ediyorsanız, size sunacağımız önerileri uygulayabilirsiniz.

Tuzlu besinler tüketmek

Zencefil, nane limon, ada çayı, ıhlamur içmek

Süt ya da yoğurt tüketmek

Haşlanmış patates yemek

Taze nane yaprağı koklamak ya da çiğnemek

Nefes egzersizleri yapmak

Salatalık

Muz

Tuzlu kraker

Su içmek

Kolonya koklamak

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Genelde kısa bir süre içerisinde geçebilen ve çok ciddi bir hastalıklara neden olmayan mide bulantıları için tedavide teşhis yapmak önemlidir. Mide bulantısına neden olabilecek en son yenilen ve içilen şeyler düşünülüp acaba bu mu mide bulantısına neden oldu sorusunu kendimize sormalıyız. Eğer besine dayalı bir bulantı varsa çok önemli bir problem olmayıp kısa bir süre içerisinde geçebilir. Fakat gıda zehirlenmesine karşı bir mide bulantısı varsa ve kusma oluyorsa muhakkak doktora görünmelisiniz.