Terlemek saç dökülmesine neden olur mu?

Herkes için tatil dönemi başlamışken şu sıralar çevremde en çok duyduğum şikâyetlerin başında saç dökülmesi ya da havuz ve deniz sonrası yıpranan saçlar geliyor. Plajlarda en havalı saçlara sahip olmayı herkes ister. Fakat elbette sağlıklı saçlara sahip olmanın da bir karşılığı var. "Vitaminlerden kullanılan şampuanlara, yapılan diyetlerden strese kadar her şey saç dökülmesini etkiliyor" diye her defasında belirtsek de bazı insanlar yaz döneminde bu sorunu daha sık yaşıyor. "Terlemek saçı döker mi? Saçı her gün yıkamak doğru mu?" gibi en çok merak edilen soruların cevabını Prof. Dr. Mustafa Özdemir ile konuştuk.Yazın saçı boyatmak, saç şekillendiricisi kullanmak, yüzerken bone kullanmamak, aşırı güneşe maruz kalmak ya da saça parfüm sıkmak… Hepsi günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız ama saç dökülmesine neden olan hataların başında geliyor. "Terleme saç dökülmesine neden olmaz" diyen Özdemir, kafası çok terleyenlere kısa saç modeli tavsiyesinde bulundu. İşte en çok sorulan sorular ve yanıtları…Yaz aylarına spesifik saç dökülmesi yoktur fakat bazı insanlarda sebebini tam olarak bilemediğimiz saç dökülmeleri olabilmektedir. Herhangi bir mevsimde görülebilen bu dökülme bazı insanlarda yaz mevsiminde olabilmektedir. Bununla birlikte yaz mevsimine hazırlanmak için kış ve bahar mevsiminde yapılan diyet ve fiziksel aktivitelerin vücutta meydana getirdiği değişimlere yanıt olarak da yaz mevsimi saç dökülmeleri görülebilir. Özellikle diyet ve fiziksel aktivitelere bağlı olarak demir ve birçok vitamin eksikliği meydana gelebilmektedir. Bunların önüne geçebilmek için tabii ki demir ve vitaminler bakımından güçlü beslenmek ve bu değerleri kan tahlilleri ile düzenli takip gerekmektedir. Ayrıca yaz mevsimlerinde deniz, havuz gibi fiziksel aktivitelerin artması, gelişigüzel düzensiz beslenme, saç yıkama sıklığında artış, artan güneş ışığına bağlı oksidatif yük de saçlarda dökülmeyi artırabilir veya dökülme evresine girmiş saçlarda ani dökülmelere neden olabilir.Terleme saç dökülmesine neden olmaz. Aşırı ter saçlarda kirlenme hissine ve bundan dolayı sık saç yıkanmasına neden olur. Şampuanlarla sık saç yıkama dökülmelere neden olabilir. Kafası çok terleyen insanlar özellikle kısa saç modellerini tercih edebilir veya ara makas attırarak saç hacminde azaltma yaparak buhar şeklindeki ısının daha rahat çıkışına neden olarak terlemenin önüne bir miktar geçebilirler.Havuz ve deniz sonrası saç yıkamak kaçınılmaz bir durumdur. Uzun saç kullanmak, yüzerken bone takmamak, bebe şampuanı gibi daha nötral şampuanlar veya saça iyi gelen doğal sabunlar kullanmamak, saçları yıkarken aşırı sıcak su kullanmak, aşırı sıcak kurutucular, saçlara şekil vermek için çeşitli perma, düzleştirici gibi aletler kullanmak, aşırı güneşe maruz kalmak, saç boyatmak, kimyasal saç şekillendiricileri kullanmak, saçlara kolonya, deodorant veya parfüm sıkmak çok yapılan hatalardandır.Güneş kremlerinin saçlara bilinen bir etkisi yoktur. Fakat havuzlarda ve hatta denizlerde uygun olmayan güneşten koruyucu kullanmaya bağlı su yüzeyinde meydana gelen kimyasal kirlenme, saçlarımıza da temas ettiği için bu durumun kimyasal zarar verme olasılığı olabilir.Mutlaka yaz mevsimine girmeden önce demir ve vitaminler açısından kan tahlillerimizi yaptırmak ve sonuçları cildiye doktorunuzla paylaşmanız ve önerdiği tedavileri uygulamanızı öneririm.Yaz mevsimine yönelik diyet ve fiziksel aktiviteler profesyonel gözetmenler eşliğinde yapılmalıdır. Yukarıda belirttiğim sık yapılan hataları yapmamak ve bunlara uygun çözümler geliştirmek saç sağlığınızın korunmasında önemli avantajlar sağlayacaktır.Saçı boyatmakYüzerken bone kullanmamakSaça parfüm veya deodorant sıkmakSaç şekillendiricisi kullanmakSıcak suyla yıkamak