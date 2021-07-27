Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel uyardı: Pandemi aşısızları ve gençlere yöneldi

Prof. Dr. İsmail Cinel, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen hafta çarşamba 8700 vakalarında haftaya 20 bin vaka olacak derken vurgu yaptığım noktalar vardı. Pandemi bitti algısı bir hatadır biz 4. kez hata yapıyoruz. Dünyada ve ülkemizde pandemi devam ediyor, dinamik süreçler devam ediyor ve bu süreçte aşı avantajımız. Ama toplumu aşı bağışıklığını iki doz ile yüzde 80 yapabiliriz.

Virüs şuanda asi olanlarda 1 yaparken asi olmayanda 10 kat etki ediyor mesela 100 kişiden aşılı 4 kişi hasta olurken, aşısız 40 kişi oluyor. Tek doz aşı etkili bir bağışıklık sağlamıyor ve vakalar katlanarak artıyor.

Şuandaki durumda pandemi aşısızlara ve gençlere yönelmiş durumda; aşısızların pandemisi halini aldı.

"20'Lİ YAŞLARDA AŞI KARŞITI GENÇLERİ ANLAMIYORUZ"

4.dalga/pik aynı hatanın 3. kez yapılması lüksümüz yok. Sosyal hareketlilik bu kadar arttırılmamalı . 23-25 yaşında çok kişi var, aşı karşıtı, anlamak mümkün değil.

Bizim hükûmetten, devletten aşısızların kapalı alanlara girmemesiyle ilgi talebimiz olabilir. Bu dalganın hastaneye düşme oranı artacak, çok fazla biriken sağlık taleplerinden ötürü komplikasyon çok fazla ve talep yetişmiyor. Yaşlıların bekleyen ortopedi ameliyatları var, tedavilerinin düzenlenmesi gerekiyor. Ertelenen fizik tedavileri var...

Özgürlükler, karşındakinin özgürlük sınırına girmeden özgürlüktür ve aşi olmayan karşısındakinin sınırına giriyor ve HES kodu dışında hekimler aşı kodu istemeli. Bir daha kapanmayı ekonomik olarak kaldıramayız. Önlemimizi almalıyız."