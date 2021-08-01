Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 1 Ağustos MHRS ve E-nabız ile aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar, randevularını E Devlet ve MHRS üzerinden alabiliyor. İşte MHRS ve E-nabız üzerinden yaş gruplarına göre aşı randevusu alma ve oluşturma ekranı...

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK, ZORUNLU MU?

3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıkladı. Bu kapsamda, ilk iki dozda olunan aşı ne olursa olsun 3. Dozda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu yoktur.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

İLK İKİ DOZDA BIONTECH OLANLAR 3. DOZ AŞI OLACAK MI?

Mevcut verilere göre üçüncü doz aşı için ilk iki dozda Sinovac olanlara öncelik veriliyor. Yapılan çalışmalar BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır.

3. DOZ İKİNCİ DOZDAN KAÇ HAFTA SONRA YAPILMALI?

Son çalışmalara göre iki doz arasındaki süre 4 haftaya düşürüldü. Dolayısıyla ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlar 4 hafta sonra üçüncü doz için randevu alabiliyor.

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