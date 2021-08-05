Normal ateş kaç derece olmalı? Yetişkinlerde normal vücut ısısı nedir?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyada etkili olan corona virüsünün en belirgin semptomlarından birisi de yüksek ateş. Bu bağlamda vatandaşlarımız normal vücut ısısı kaç derece olmalı öğrenmek isteyerek arama motorlarında yüksek ateş kaç derece, ateş nasıl ölçülür? sorularıyla araştırma yapmayı sürdürüyor. normal vücut ısısı kaç derece olmalı öğrenmek isteyenler tüm detayları içeriğimizde bulabilir. İşte tüm bilgiler…

NORMAL VÜCUT ISISI KAÇ DERECE OLMALI, YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECE?

Vücutta bulunan ısının normalin üzerine çıkmasına ateş denilmektedir. Genelde makat kısmından ölçülen normak vücut ısısı 36.4 - 37.6 Cº , koltuk altı kısmından ölçülen normal ısı ise 36.5-37.0 0C olarak kabul edilmektedir.

Çocuklardaki vücut ısısı, yetişkinlerden daha yüksektir ve ateş gün içerisinde belirli bir ritmi bulunmaktadır. Tam gün boyu sabah ile akşam saatleri arasında 0.5-1.0 C derece fark bulunmaktadır. Buna günlük ısı ritmi adı verilmektedir. Çocuklarda vücut ısısı saat 17-19 arasında en yüksek seviyeye, saat 24-06 saatleri arasında ise en düşük seviyede olmaktadır. Vücut ısısı koltuk altı, makat, ağız yada kulaktan ölçülebilmektedir. Koltuk altından alınan ısı gerçek vücut ısısından az oranda düşüktür.

Vücutta ölçülen ısı 37 C'nin üzerindeyse ateşten söz edilebilmektedir.

Koltuk altından ölçülen ısı 37-37.5 C arası çok hafif ateş,

37.6-37.9 C arası hafif ateş,

38-38.5 C arası orta derecede yüksek ateş,

38.5-39.5 oC arası yüksek ateş,

40C nin üzerinde ise çok yüksek ateştir.

ATEŞ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Vücuttaki ateşi öğrenmenin en doğru yolu termometre ya da halk diliyle derece kullanılmasıdır. El ile temas ederek ölçüm yapılması göreceli bir konu olup bulunulan ortama göre yanıltıcı durumlar olabilmektedir.

NEDEN ATEŞİMİZ ÇIKAR?

Vücudumuzda yer alan bazı bakteri veya virüslerin salgıları ya da direk olarak kendileri vücudumuzda uyarımda bulunarak kimi maddelerin artış göstermesine sebep olur. Bunların beynimize etki etmesiyle birlikte ateşimiz çıkmaya başlar.





YÜKSEK ATEŞ VÜCUTTA NELERE YOL AÇAR

Ateş çıkması esnasında titreme ortaya çıkar, ellerde ve ayaklarda bulunan damarların geçici olarak daralması sonucu ayak ve ellerde soğumalar meydana gelir.

Öte yandan 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda yüksek ateş havaleye neden olmakta ve çocuklarda huzursuzluk, halüsinasyon, sayıklama gibi durumlar da ortaya çıkarabilmektedir.

ATEŞLE NASIL MÜCADELE EDEBİLİRİZ?

1.İlaçlar: Parasetamol, ibuprofen

2.Soğuk uygulama.

Hangi ilaçlar kullanılabilir?

Ateşle mücadelede en fazla kullanılan ilaç parasetamol dür. Yan etkileri çok az ve güvenilen bir ilaç olarak bilinir. Parasetamol ilaçlarının dozları 4-6 saatte bir kilogram başına 10-15 mg. olarak belirlenmiştir. Günlük doz kilogram başı 60 mg.ı geçmesi önemlidir.

Parasetamol ilaçlarda en önemli nokta ilaç içerisindeki parasetamolün kaç miligram bulunduğudur. Bundan dolayı ilacın kaç miligram olduğuna bakmalısınız.

Eğer ki ateş düşüş göstermiyorsa ilaç ise 4 saatte bir olarak kullanılabilir.

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