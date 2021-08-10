Pfizer BioNTech aşısı mı, Sinovac mı? BioNTech yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer? İşte yan etkileri ve koruma oranı!

Ülkemizde uygulanan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda mevcut uygulamalarda ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Öte yandan vatandaşlar mRNA teknolojisinin kullanıldığı bu aşıyla ilgili olarak "BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer?" sorularını gündeme taşıyor. Yapılan araştırmalarda en çok rastlanan etkinin kolda oluşan ağrı olduğu biliniyor. Öte yandan az rastlanan gözlemler de mevcut. Peki, BioNTech aşısı yan etkileri nelerdir, kaç gün sürer, nasıl geçer? İşte detaylar…
BIONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Öncelikle ülkemizde kullanılan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen klinik çalışmalarda mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrası yaşanabilen yan etkilerin çoğunlukla hafif şekilde geçer.
Tüm aşılar korumayı amaçladıkları mikroorganizmaları vücuda tanıtırken bazı istenmeyen yan etkiler görülebilir. Aşılara bağlı olarak aşının uygulandığı yerde veya genel bazı yakınmalar olabilir. Aşı sonrası kolda, aşının uygulandığı yerde kızarıklık, şişlik, ya da ağrı gibi yakınma ve bulgular ortaya çıkabilir. Ancak bu yakınmalar aşının yapıldığı yere soğuk uygulama yapılarak en aza indirilebilir. Ayrıca gerekiyorsa parasetamol alınabilir. Aşı, bazı kişilerde de hafif ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşı sonrasında görülebilen, vücudumuzun aşıya verdiği yanıta bağlı belirtilerdir. Bu yakınmalar için de parasetamol kullanılabilir.
Pfizer-Biontech aşısının özellikle ikinci dozunu yaptıranlar bazı yan etkilerden şikayet etmektedir. Söz konusu yan etkilerin bir kısmı 1-2 gün içinde görülür.
Biontech aşılarının en yaygın görülebilen yan etkileri özetle şu şekilde sıralanabilir:
BIONTECH AŞISI MI SINOVAC AŞISI MI?
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığının önlenmesinde en önemli yardımcımız aşıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda COVID-19 hastalığına karşı çeşitli aşılar geliştirilmiştir. Bu aşılardan biri Biontech diğeri ise Sinovac'dır. Türk aşı (Turkovac ) araştırmalarında da üçüncü faz çalışmaları yapılmaya başlandığı bilinmektedir. Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile geliştirilen Turkovac aşısının 3. faz çalışmaları haziran ayında başlamıştı.
Pfizer-Biontech aşısının hem ilk dozdan sonra koruyuculuğun başlaması hem de bulaşmayı engelleme açısından ve delta varyantına karşı biraz daha etkili olduğu bilgisi bulunmaktadır.
Biontech ve Sinovac aşıları ağır seyirli infeksiyonları ve ölüm olasılığını önemli oranda engellemektedir. Bu nedenle COVID-19 aşılarından hangisi size uygunsa mutlaka yaptırmanız önerilir.(Kaynak: Memorial)