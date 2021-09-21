Jinekolojik kanser nedeniyle her yıl yüz binlerce kadın hayatını kaybediyor

Jinekolojik kanserin önlenmesi ve erken tanısı İçin aşılama ve arama tarama çalışmalarının yapışmasının önemine değinen Prof. Dr. Ayhan ülkemizde arama tarama işlemlerinin ücretsiz ve yaygın olduğunu vurguladı. Türkiye'de arama tarama uygulamalarına her kadının kolaylıkla ulaşabildiğinin altını çizen Ayhan köylere dahi mobil arama tarama ekiplerinin yönlendirildiğini ve jinekolojik kanser türlerine karşı bir bilinç oluştuğunu belirtti.

Dünyada her yıl bir milyonun üstünde kadının etkilendiği jinekolojik kanser türleri hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Kanserle Dans Derneği, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Ayhan sözcülüğünde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ali Ayhan, tüm dünyada yılda yüz binlerce kadının jinekolojik kanserlerden dolayı hayatını kaybettiğine dikkat çekerek risk faktörleri ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

DÜNYADA EN SIK RASTLANAN JİNEKOLOJİK KANSER TÜRLERİ...

Dünyada en sık rastlanan jinekolojik kanser türlerinin; yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan, gelişmemiş olan ülkelerde rahim ağzı kanserine daha sık rastlandığını, gelişmiş ülkeler ve Türkiye'de ise rahim kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğuna dikkat çekti.

Jinekolojik kanserlerde erken tanı ile yaşam şansının arttığını, her hastanın tedavisinin farklılık gösterdiğini, tedavi kararında ise hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktörün etkili olduğuna değinen Prof. Dr. Ayhan, jinekolojik kanserlerin türü ile evresine göre farklılık gösterdiğini belirterek erken tanının hastanın sağ kalım süresini arttırdığını ve ameliyatın tedavinin en önemli basamağını oluşturduğunu söyledi.

6 MİLYONDAN FAZLA KADINA KANSER TARAMASI

Ülkemizde jinekolojik kanser türelerinin önlenmesi adına öncelikle arama tarama ve aşılama işlemleri yapılıyor. Arama tarama uygulamalarının ücretsiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayhan, "Ülkemizde kanser arama tarama işlemleri çok başarılı. KETEM'ler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında kadınlara ücretsiz kanser taraması yapılıyor. Türkiye'de 6 milyonun üzerinde kadına kanser taraması yapıldı. Türkiye'de HPV aşılarının henüz ücretsiz değil bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Kadınlar bedenlerine aşık olmalı, vücudunu tanımalı. Her kadın önce kendi hekimi olmalı. Vücudunda en ufak değişiklik gördüğünde hekime başvurmalı" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI EN ÖNEMLİ UNSUR

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan ise aile öyküsü, yaş, yaşam stili, doğurganlık, sigara kullanımı, obezite ve sosyo-ekonomik faktörlerin kadınlarda görülen bu kanser türleri için en önemli risk faktörleri olduğunu belirtti. Gürkan "Amacımız, hastalarımızın ve yakınlarının en doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak, bu alandaki yeni gelişen inovatif tedavi yöntemlerinden haberdar olmalarını temin etmek ve tedavi süreçlerinde yanlarında olabilmek. Farkındalık önemli, çünkü jinekolojik kanserlerin tedavisinde erken tanı en önemli unsurdur. Kadınların jinekolojik muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri ve hekimleri ile açık iletişimde olmaları çok değerli. Görünüşte küçük sayılan semptomlar bile doğru teşhise yardımcı olabilir" dedi.